Marc-André Fleury du Wild remporte sa 552e victoire dans la LNH et dépasse Patrick Roy au deuxième rang de tous les temps : points à retenir

ST. PAUL, Minnesota — Enfin, Marc-André Fleury n’a plus à se poser de questions sur le fait de devenir le quatrième gardien de but de l’histoire à disputer 1 000 matchs ou de dépasser le Temple de la renommée Patrick Roy pour le deuxième de tous les temps en termes de victoires en saison régulière. Il a enduré chacun depuis le camp d’entraînement. À son 1007e match en carrière, Fleury a dépassé son idole d’enfance avec sa 552e victoire en carrière. Seul Martin Brodeur a gagné davantage. Il l’a fait lors d’une victoire de 5-0 contre les Islanders de New York pour son 74e blanchissage en carrière et le premier de la saison.

• Joel Eriksson Ek a marqué deux buts et Mats Zuccarello, Connor Dewar et Marcus Foligno un chacun pour le Wild du Minnesota. Le but de Dewar était son premier depuis le 8 décembre à mettre fin à une disette de 17 matchs, et le premier but d’Eriksson Ek était son premier depuis le 23 décembre à mettre fin à une disette de 10 matchs.

• Cette victoire a mis fin à une séquence de six défaites consécutives à domicile pour le Wild et il s’agissait seulement de leur deuxième victoire au total au cours des 10 derniers matchs. Il s’agissait de leur première victoire en temps réglementaire depuis leur victoire contre les Red Wings de Détroit le 27 décembre.

• Le Wild a réalisé une fiche de 2 en 5 en avantage numérique, de 5 en 5 en désavantage numérique et a marqué une fois en désavantage numérique. Le Wild a réussi 40 tirs au but; les 18 patineurs en avaient au moins un.

• Le Wild a pris la route après l’entraînement mercredi pour un match Tampa Bay-Floride-Caroline.

Fleury joue parfaitement

Il convenait de battre les Isles pour dépasser Roy. Ils sont depuis longtemps l’un de ses ennemis préférés. Fleury, le futur membre du Temple de la renommée, s’est amélioré à 29-12-6 contre les Islanders. Il n’a pas été beaucoup mis à l’épreuve puisque le Wild a pris une avance de 3-0 après deux périodes contre une équipe des Islanders qui a perdu sept de ses neuf matchs sur la route et qui les dominait 33-13 après 40 minutes. Le Wild a poursuivi Ilya Sorokin alors que l’entraîneur Lane Lambert l’a reposé en troisième période pour les débuts de la saison de Kenneth Appleby. Le meilleur arrêt de Fleury est survenu sur un tir sur réception de Brock Nelson en deuxième période, mais il a dû fermer la porte à plusieurs reprises en troisième période alors que New York poussait. Lorsqu’il a volé Julien Gauthier en troisième, les fans ont scandé : « Fleury, Fleury, Fleury ! Et ce ne serait pas un départ de Fleury sans qu’il remercie ses meilleurs amis, la barre transversale et les poteaux, lorsqu’ils l’assistent lors du jeu et lors d’une petite escarmouche. Quand Anders Lee a creusé le filet et l’a frappé après un arrêt en première période, Fleury s’est dirigé droit vers lui.

Brodin revient dans l’alignement

Le défenseur Jonas Brodin est revenu dans l’alignement après une blessure à la main subie le 8 décembre à Edmonton. Il a raté 17 matchs. Il a immédiatement retrouvé son ancien partenaire défensif Brock Faber, et les deux avaient l’air bien malgré le fait que Brodin n’avait aucun entraînement à son actif au-delà de deux patinages matinaux abrégés et de nombreuses séances de patinage avec des joueurs blessés et des compétences et l’entraîneur de patinage Andy Ness. Le Wild s’est bien défendu, et ce n’est pas un hasard si le retour de Brodin a permis à John Hynes de répartir les minutes plus uniformément. Brodin a réussi trois tirs, une passe et un différentiel de plus-1.

Trois étoiles

1. Marc-André Fleury, Wild : Lors de sa 552e victoire en carrière en saison régulière pour dépasser Patrick Roy, Fleury a réalisé 21 arrêts pour son 74e blanchissage en carrière.

2. Mats Zuccarello, Wild : C’est le vétéran qui a largement parlé lors de la seule rencontre des joueurs du Wild après une défaite 6-0 contre les Coyotes de l’Arizona samedi, et c’est Zuccarello qui a été le porte-parole auprès des médias rassemblés par la suite. Sans surprise, il a parlé, puis a marché avec un avantage numérique, remportant le but à 2:11 du match. Zuccarello, qui disputait son 800e match en carrière, a également récolté une passe.

3. Joel Eriksson Ek, Wild : A marqué en avantage numérique et en désavantage numérique, ce dernier étant son troisième but en carrière en désavantage numérique.

