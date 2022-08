Marbres d’Elgin : des répliques sculptées par des robots sont offertes au British Museum

Une réplique du Cheval de Selene, l’un des marbres d’Elgin actuellement au British Museum, est presque terminée à l’atelier Robotor de Carrare, en Italie. (Maria Giulia Trombini pour le Washington Post) Au milieu d’un jugement mondial sur le colonialisme et la suprématie culturelle, la pression augmente sur le British Museum pour qu’il restitue les sculptures à la Grèce

LONDRES – Au fil des ans, beaucoup ont tenté de persuader le British Museum de restituer les marbres d’Elgin à la Grèce. Mais Roger Michel a quelque chose que les autres n’avaient pas : une tête de cheval grandeur nature, en marbre grec du Pentélique, qui ressemble remarquablement à celle exposée au musée, de minuscules éclats et marques de ciseau et tout, sculptée par un robot .

Dans un atelier à Carrare, en Italie, un robot sculpteur a mis la touche finale à une copie du Cheval de Selene, qui doit être exposée à Londres la première semaine de septembre. Le cheval est l’une des plus connues des sculptures vieilles de 2 500 ans – également connues sous le nom de marbres du Parthénon – prises de l’Acropole à Athènes au début des années 1800 par Thomas Bruce, le septième comte d’Elgin, lorsqu’il était ambassadeur auprès du occupant l’Empire ottoman.

Michel pense que ses répliques pourraient être la réponse à l’une des controverses culturelles les plus notoires de l’histoire. Si le British Museum accepte ses répliques, dit-il, il pourra envoyer les originaux en Grèce.

“Les sculptures que nous créons peuvent briser ce blocage vieux de 200 ans”, a déclaré Michel, directeur de l’Institute for Digital Archaeology, une organisation de préservation du patrimoine basée à Oxford.

Le musée n’a pas été réceptif. Il a refusé sa demande de scanner les billes – lui et un collègue ont fini par le faire par iPhone et iPad après être entrés dans la galerie en tant que visiteurs normaux. Jonathan Williams, directeur adjoint du musée, a jeté plus d’eau froide sur l’idée dans une interview avec le Sunday Times ce mois-ci. “Les gens viennent au British Museum pour voir la vraie chose, n’est-ce pas?” il a dit.

Pourtant, l’offre de Michel intervient alors que les réévaluations du colonialisme et de la suprématie culturelle inspirent le retour des restes humains et des artefacts des musées d’Europe et d’Amérique du Nord dans leur pays d’origine. La Grande-Bretagne a pris du retard dans ce calcul. Mais l’opinion publique évolue et certains chercheurs affirment que les arguments en faveur du statu quo, y compris la crainte de voir les musées se vider, perdent du terrain.

L’un des plus grands élans a été le retour d’artefacts pillés par des soldats britanniques du royaume historique du Bénin, dans l’actuel Nigéria, à la fin des années 1800.

Le mois dernier, l’Allemagne a accepté que le Nigeria puisse revendiquer la propriété de plus de 1 000 objets du royaume détenus par des musées allemands. Aux États-Unis, au moins 16 musées ont commencé à rapatrier leurs artefacts béninois, a constaté le Washington Post en mai, et la Smithsonian Institution a adopté une nouvelle politique qui oblige ses musées à restituer ou à partager la propriété des objets acquis de manière contraire à l’éthique selon les normes modernes. .

Le musée Horiman de Londres a déclaré ce mois-ci qu’il restituerait 72 artefacts “acquis par la force” au Nigeria, dont ses 12 bronzes béninois. Les universités de Cambridge et d’Oxford ont annoncé qu’elles rapatrieraient plus de 200 bronzes béninois.

Mais ce n’est qu’une petite partie de ce qui est entre les mains des Britanniques. Le British Museum détient à lui seul plus de 900 objets dans sa collection béninoise. Certains universitaires et militants ont exprimé leur déception face au manque relatif de mouvement.

“La prise en compte britannique de la violence coloniale ne devrait pas être dirigée depuis Berlin et Washington, DC”, a déclaré Dan Hicks, conservateur au Pitt Rivers Museum d’Oxford et auteur de “The Brutish Museums”. “Il devrait être dirigé depuis Londres.”

En ce qui concerne les marbres d’Elgin, les gros titres récents en Grande-Bretagne ont laissé entendre qu’un accord avec la Grèce pourrait enfin être proche. Mais c’est probablement une survente d’une proposition de «partenariat du Parthénon» mentionnée par Williams.

Williams a déclaré au Sunday Times qu’il était impatient de “changer la température du débat” et pensait “qu’il y a de la place pour une conversation vraiment dynamique et positive dans laquelle de nouvelles façons de travailler ensemble peuvent être trouvées”.

Mais s’il y a un changement de ton, il n’y a pas encore eu de changement de politique. Le British Museum n’a pas suggéré qu’il rendrait les marbres à la Grèce – ils font « partie intégrante » de la collection, a déclaré Williams.

Un prêt alors ? C’est ainsi que certaines personnes ont interprété le commentaire de Williams : « Il y a beaucoup de choses merveilleuses que nous serions ravis d’emprunter et de prêter. C’est ce que nous faisons.”

Mais alors que le conseil d’administration du musée a déclaré qu’il “examinerait toute demande d’emprunt puis de retour d’une partie de la collection”, il exige que l’institution emprunteuse reconnaisse la propriété du British Museum.

Ce n’est pas probable dans le cas des marbres d’Elgin : leur propriété a fait l’objet d’intenses conflits depuis le tout début. Le gouvernement britannique affirme qu’Elgin avait la permission de les retirer. D’autres disent que l’autorisation était limitée aux pièces trouvées dans les décombres – il n’était pas autorisé à couper celles qui étaient encore attachées à la structure. Le permis original a été perdu dans l’histoire. Et de toute façon, dit la Grèce, son accord était avec une force d’occupation qui ne représentait pas les intérêts ou la volonté du peuple grec.

Dans tous les cas, Elgin a fait arracher les marbres du Ve siècle avant JC du Parthénon et les a expédiés en Grande-Bretagne, où il avait l’intention de les exposer en privé dans sa maison. Il les a plutôt vendus au gouvernement britannique pour 42 000 $ pour aider à payer un divorce coûteux.

Lors d’une visite à Downing Street l’année dernière, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a renouvelé l’appel de la Grèce pour la «réunification» des 80 mètres de frise en marbre à Londres avec les 50 mètres qui résident au musée de l’Acropole.

Boris Johnson, le Premier ministre britannique sortant, a répondu que l’affaire relevait du British Museum. Mais ce n’était pas nécessairement vrai – le musée est lié par des lois qui empêchent certains musées financés au niveau national de restituer des objets.

« C’est une obligation absurde, que les musées américains n’ont pas. La loi doit changer », a déclaré Geoffrey Robertson, qui faisait autrefois partie d’une équipe d’avocats britanniques, dont Amal Clooney, qui a conseillé le gouvernement grec sur les marbres. Il pense qu’un changement de statut sera au cœur de toute percée, mais a déclaré que les répliques presque parfaites offrent à la Grande-Bretagne “un moyen alternatif d’afficher efficacement les billes, de voir tout ce qu’il y a à voir, afin que les originaux puissent être rendus à où ils appartiennent et où ils ont le plus de sens.

Johnson, en tant que Premier ministre, a soutenu que les marbres devaient rester au Royaume-Uni parce qu’ils avaient été “acquis légalement par Lord Elgin en vertu des lois appropriées de l’époque”.

En tant que spécialiste des classiques à Oxford, il avait un point de vue différent. Dans un article récemment mis au jour en 1986, Johnson écrivait que « les marbres d’Elgin devraient quitter cette culture de la culpabilité des buveurs de whisky du Nord et être exposés à leur place : dans un pays au soleil radieux et dans le paysage d’Achille, “les montagnes ombragées et le faisant écho à la mer. “

Ce point de vue est aujourd’hui soutenu par le public britannique. Cinquante-neuf pour cent des Britanniques pensent que les billes appartiennent à la Grèce, selon un sondage réalisé par YouGov en novembre. Dix-huit pour cent ont déclaré appartenir à la Grande-Bretagne.

Le Times de Londres a soutenu pendant des décennies le maintien des marbres en Grande-Bretagne. Mais dans un éditorial de janvier, le journal écrivait qu’il fallait les rendre : “les temps et les circonstances changent”.

Michel dit que ses répliques sculptées par des robots offrent une solution.

Dans d’autres cas, le British Museum a exposé des copies d’artefacts. Il abrite une reconstitution grandeur nature des portes en bois et en bronze du palais de Shalmaneser III. Il contient des répliques d’un salon de thé japonais et une étude d’érudits coréens. Il a une copie d’un casque de l’Angleterre anglo-saxonne et des moulages en plâtre d’anciens hiéroglyphes mayas. Il a même aidé à faire des copies de ses copies d’un escalier maya à installer sur le site d’origine à Palenque au Mexique.

Comme pour les copies en marbre d’Elgin, ce projet impliquait des outils de coupe robotiques creusant dans la roche sur la base d’un modèle numérique 3D. « L’innovation numérique est-elle l’avenir pour faire revivre des événements et des lieux historiques ? le British Museum demande rhétoriquement dans le matériel promotionnel.

Dans une déclaration au Washington Post, le British Museum a déclaré qu’il “régulièrement [receives] demandes de numérisation de la collection d’un large éventail d’organisations privées – telles que l’IDA – aux côtés d’universitaires et d’institutions qui souhaitent étudier la collection, et il n’est pas possible de répondre systématiquement à toutes ces demandes. ” Il a déclaré avoir accueilli des visites du musée de l’Acropole pour la numérisation 3D en 2013 et 2017.

La fabrication des répliques de l’Institut d’archéologie numérique coûtera environ 180 000 dollars, a déclaré Michel. Une première copie du Cheval de Sélène a été sculptée par un robot qui a couru sans arrêt pendant quatre jours, bourdonnant dans un atelier blanc et aéré, son bras tendu et sa pointe diamantée fraisant du marbre italien local. Une deuxième copie du cheval sera sculptée dans la pierre trouvée dans les carrières en Grèce qui ont servi à fabriquer l’Acropole. Ce marbre a été obtenu “en consultation avec les autorités grecques”, a déclaré Michel.

Giacomo Massari, fondateur de Robotor, le partenaire technique du projet, a déclaré que la modélisation 3D permet à leur robot de créer des répliques avec une précision infime – et de bien meilleure qualité que les copies en plâtre fabriquées par des moules.

“Vous pouvez reconnaître chaque égratignure”, a-t-il déclaré. « Vous pouvez voir les défauts de la pierre et vous pouvez voir les défis auxquels nos collègues d’il y a 2 000 ans étaient confrontés. C’est comme remonter dans le temps – vous pouvez sentir les luttes de l’artiste », a-t-il déclaré.

Les copies très détaillées seront exposées dans un espace proche du British Museum en septembre.

Michel espère que les partager avec le public fera, à tout le moins, pression sur le musée pour qu’il change de position.