Marbre, art moderne… et singes : à l’intérieur de l’appartement de la créatrice Dior Cordelia De Castellane sur la rive gauche à Paris

Il est utile que l’héritage de Castellane soit imprégné de glamour aristocratique. Parmi ses proches figurent Emilio Terry, l’architecte et décorateur d’intérieur qui comptait Salvador Dalí et Jean-Michel Frank comme amis, et Victoire de Castellane, la créatrice de bijoux plus grands que nature chez Dior. Sa mère grecque, Atalanta, est décoratrice d’intérieur et meilleure amie de Gilles Dufour, ancien bras droit de Karl Lagerfeld, qui a assuré à Cordelia un stage chez Chanel à 15 ans. Un an plus tard, elle quitte l’école pour un stage chez Emanuel Ungaro. , où elle est passée de la collecte d’épingles dans l’atelier de couture à un rôle de responsable des relations publiques. Après neuf ans, elle part lancer sa propre entreprise de vêtements pour enfants, C de C. Assez vite, en 2012, Dior l’appelle.

Elle éprouve une parenté particulière avec Monsieur Dior, dont elle parle avec affection, presque comme s’il était encore en vie. «C’est en quelque sorte mon meilleur ami chez Dior», dit-elle. La couturière reste sa pierre de touche lorsqu’elle se lance dans la création des cinq collections de vêtements pour enfants qu’elle crée par an, aux côtés d’articles pour la maison et en plus d’organiser les dîners de gala que la marque organise régulièrement à Venise. Comme la fondatrice, elle est obsédée par le jardinage : son appartement est rempli de fleurs coupées provenant de sa propriété de campagne de l’Oise, au nord de Paris. « Les fleurs m’apportent beaucoup d’inspiration – c’est une question de palette, de temporalité, de combien la beauté peut vous apporter de la joie en très peu de temps », dit-elle. De Castellane apprécie également la sensibilité de Dior. « Nous sommes tous les deux Verseau et tous les deux très superstitieux. » Les singes dans son couloir ne sont pas là par hasard : Monsieur Dior les utilisait fréquemment dans son travail, estimant qu’ils portaient chance. « Et je suis Grec », déclare de Castellane, ironique et solidaire, en désignant les nombreux bracelets à breloques qui se pressent. ses poignets.

Sa maison parisienne semble également conforme aux maximes de décoration de Dior. Dans ses mémoires, le couturier observe : « À un intérieur impeccablement décoré, je préférerai toujours un intérieur plus sensible et plus fougueux, qui s’est progressivement développé au fil du temps au gré de l’existence et des caprices de son habitant. » Il y a un problème. Malgré la scène impeccablement superposée, de Castellane n’a emménagé dans l’appartement qu’un mois avant Voguela visite. Pourtant, il s’avère qu’elle est fan de caprices. Habitant depuis 2006 un duplex de trois étages dans le même quartier, l’été dernier, elle a eu une soudaine envie de déménager et a passé quatre mois à chercher un nouveau logement. Celui-ci a été mis en ligne un matin, elle l’a vu le même jour à 12h et une heure plus tard son offre avait été acceptée. « J’ai senti qu’il y avait une très bonne vibration – je n’ai pas vraiment regardé le [floor] plan, c’était plus le sentiment », dit-elle.

Le canapé vintage en laine bouclée et le bureau en rotin du salon. Matthieu Salvaing UN tête de lit en velours vert, collages encadrés d’un artiste russe inconnu et papier peint à fleurs dans la chambre principale. Matthieu Salvaing

Lorsque nous nous rencontrons fin septembre 2022, la lumière filtre dans les deux salons à travers des rideaux autrichiens en dentelle de Castellane hérités de sa grand-mère, illuminant un mélange audacieux de pièces anciennes et modernes. Un canapé vintage en forme de L, recouvert de laine bouclée crème, est ancré par un tapis à imprimé léopard ; une sculpture en miroir de Garouste et Bonetti, cadeau de ses parents pour ses 18 ans, est suspendue entre les fenêtres, face à deux portes géantes de style chinoiserie qu’elle a achetées dans un vieux château.