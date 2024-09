Marathon Jules Bianchi – Leclerc : « Honorer la mémoire de Jules »

Jules Bianchi, décédé tragiquement à l’âge de 25 ans des suites d’un terrible accident survenu au volant de sa Marussia pendant le Grand Prix du Japon 2014, est encore dans toutes les mémoires.

C’est en son hommage que le marathon Jules Bianchi se tient ce week-end sur le circuit Paul-Ricard, au Castellet (Var). Créé il ya plus de 10 ans par le père de Jules, Philippe Bianchi, il s’agit d’une course de karting d’une durée de 42 heures, 19 minutes et 50 secondes qui se termine ce dimanche à 14h00.

Très proche de Jules Bianchi, Charles Leclerc était évidemment présent pour donner le départ de cette épreuve.

« Philippe (Bianchi. Ndlr) m’a appelé il ya deux ans pour relancer cette course que nous faisons avec Jules quand j’étais tout petit, a déclaré le Monégasque sur place au micro de la chaîne locale BFM Toulon Var. J’ai tout de suite adoré l’idée. En plus, c’est pour la bonne cause, pour honorer la mémoire de Jules Bianchi, mais pour aussi aider les personnes qui en ont vraiment besoin. Il était donc clair pour moi d’être présent. »

La recette du marathon Jules Bianchi sera ainsi inversée à l’hôpital l’Archet de Nice.

Charles Leclerc, Benjamin Biolay… Le marathon karting Jules Bianchi bat son plein au Castellet jusqu’à dimanche pic.twitter.com/4T7xzYgxz6 — BFM Toulon Var (@BFMVar) 7 septembre 2024

32 équipages et 400 pilotes, répartis en deux catégories de 240 et 270 kilos, ont répondu présents pour participer à cet événement. Parmi eux, et outre le récent vainqueur du Grand Prix d’Italie à Monza avec la Scuderia Ferrari, étaient également présents Isack Hadjar, le chanteur Benjamin Biolay ou encore l’acteur Tomer Sisley. Tous avec une pensée pour Jules Bianchi.

