Marathon de Londres: un homme de 36 ans décède après s’être effondré à moins de cinq kilomètres de la fin | Nouvelles d’athlétisme

Un homme de 36 ans est décédé après s’être effondré vers la fin du marathon de Londres.

Les organisateurs ont déclaré qu’il avait reçu des soins immédiats entre les miles 23 et 24 et qu’une ambulance était arrivée dans les trois minutes, mais qu’il était décédé plus tard à l’hôpital.

L’homme était originaire du sud-est de l’Angleterre et aucun autre détail ne sera divulgué car la famille a demandé la confidentialité.

La cause du décès sera établie ultérieurement par un examen médical.

Les organisateurs de l’événement ont déclaré dans un communiqué: “Toutes les personnes impliquées dans l’organisation du marathon de Londres souhaitent exprimer leurs sincères condoléances à sa famille et à ses amis.”

Plus de 40 000 coureurs ont participé à l’événement de dimanche.

Le Kenyan Amos Kipruto a remporté la course masculine en 2:04:39, tandis que l’Ethiopienne Yalemzerf Yehualaw a été la femme la plus rapide en 2:17.25.

Des milliers de personnes ont parcouru le parcours de 26,2 milles pour encourager les athlètes d’élite et les masses de coureurs amateurs qui collectent des fonds pour des œuvres caritatives.