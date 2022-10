Marathon de Londres 2022 : heure de départ, plan du parcours, fermetures de routes et couverture télévisée

LES rues de Londres devraient être remplies de spectateurs qui encourageront environ 50 000 coureurs lors du Marathon de Londres 2022.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les heures de départ, les cartes routières, les fermetures de routes et la couverture télévisée en préparation de l’événement sportif.

Environ 50 000 coureurs participeront au Marathon de Londres 2022 Crédit : Reuters

Quand commence le Marathon de Londres 2022 ?

Le Marathon de Londres 2022 aura lieu le dimanche 2 octobre.

C’est la dernière fois que la course aura lieu à l’automne car elle reviendra au printemps l’année prochaine, pour le Marathon de Londres 2023.

Les heures de départ sont les suivantes :

08h30 : Mini marathon de Londres

08h50 : Courses Elite en fauteuil roulant

09h00 : Course femmes élites

09h30 : Course Hommes Elite et départ groupé

Quel est le parcours de course ?

Les coureurs suivront certains des sites les plus célèbres de la ville, notamment le palais de Buckingham, le Cutty Sark, le Tower Bridge et Canary Wharf.

La ligne de départ est près de Blackheath à Greenwich.

Lorsque les coureurs atteindront le mile six, ils dépasseront le Cutty Sark et ensuite, au mile 12, ils verront le Shard.

La prochaine étape est au mile 18 où les participants traverseront Canary Wharf.

Ils passeront devant le London Eye et le Parlement au mile 25.

Ensuite, la ligne d’arrivée est au Mall by Buckingham Palace.

Consultez une carte détaillée du parcours du marathon de Londres ici.

Où sont les fermetures de routes ?

Des fermetures de routes dans certaines parties de la capitale auront lieu du jeudi 29 septembre au lundi 3 octobre.

Les principales zones de fermeture comprennent les routes autour de St James Park, Canary Wharf, Greenwich, Rotherhithe, Westcombe Park, Wapping et l’Isle of Dogs.

Consultez la page des fermetures de routes sur le site Web du marathon de Londres pour plus de détails.

Comment puis-je regarder à la télévision ?

Si vous ne descendez pas dans les rues de Londres pour regarder le marathon, vous pouvez vous connecter dans le confort de votre foyer.

La course sera diffusée en direct sur la BBC le dimanche 2 octobre avec une couverture de 08h30 à 09h25 sur BBC Two avant de passer à BBC One de 09h25 à 14h35.

Il y aura un flux en direct qui sera disponible pour regarder sur BBC iPlayer.