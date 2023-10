Le coureur de fond local Jose Ellickal et Trupti Katkar Chavan du Maharashtra ont remporté respectivement les titres masculin et féminin au Ageas Federal Life Insurance Kochi Spice Coast Marathon 2023 dimanche.

Jose de Wayanad a brillamment planifié sa course, prenant la tête de la catégorie masculine au début de la course et repoussant tous les challengers pour gagner en 03:02:55.

Benson CB (03:05:34s) et Sujith TR (03:14:33s) ont terminé respectivement deuxième et troisième.

Dans le marathon complet féminin, Chavan du Maharashtra a galopé vers la victoire, menant une bataille solitaire contre la montre. Elle a chronométré 04:31:55.

Shyma IK (05:02:09s) et Shinomol Palathana (05:09:33s) ont terminé respectivement deuxième et troisième.

« Je félicite les organisateurs et les sponsors d’avoir pris cette initiative. C’est de loin le marathon le plus pittoresque et je suis fier d’y être associé.

“C’est incroyable que près de 7 000 coureurs de tous âges participent à l’événement avec la détermination de courir sans âge, courir sans peur”, a déclaré la légende du cricket Sachin Tendulkar, ambassadeur de la marque Ageas Federal Life Insurance, en annonçant l’événement.

Les semi-marathons ont été plus serrés, avec Sajith KM (01:21:49s) remportant le titre masculin et Rema AK (02:01:25s) sortant vainqueur dans la catégorie féminine.

David Cowlishaw (01:25:26s) et Athul Raj (01:27:40s) ont suivi Sajith, tandis que Sreedevi KC (02:07:41s) et Zoja Ziya (02:11:18) occupaient les deuxième et troisième places chez les femmes. section.

