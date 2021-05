Marathon cauchemardesque: 20 morts après un temps extrêmement mauvais bouleversent une course de fond de 100 km en Chine

La course a débuté samedi matin à Jingtai Yellow River Stone Forest, une attraction touristique populaire et un parc étendu sur environ 50 kilomètres carrés et situé au sud-est du comté de Jingtai dans la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine, à la frontière de la Mongolie.

Il était environ 13 heures samedi lorsque ce qui était censé devenir un ultra-marathon de cross-country de 100 km (62 miles) a mal tourné, a rapporté Xinhua. Les participants qui ont atteint une étape comprise entre 20 et 31 kilomètres ont été soumis à une averse de pluie verglaçante, à de la grêle et à des rafales de vent extrêmement fortes. Le changement soudain des conditions météorologiques aurait entraîné une hypothermie chez plusieurs participants de l’ultramarathon de 172 membres. L’événement a finalement été suspendu après que les organisateurs ont perdu le contact avec plusieurs membres de la course casse-cou.

Quelque 700 sauvetages ont été impliqués dans la recherche de participants disparus. De la machinerie lourde et plusieurs véhicules ont été repérés sur les lieux.

Cependant, l’effort a été entravé par le terrain rocheux difficile et le mauvais temps. Pour aggraver les choses, un glissement de terrain a frappé la région peu de temps après la baisse de température, compliquant davantage la recherche de survivants.

Dimanche matin, 151 participants ont été localisés et confirmés en sécurité, selon les médias chinois. Huit ont été traités pour des blessures mineures. Une personne n’a toujours pas été retrouvée.

La course a été soutenue par la branche locale du parti communiste et des responsables municipaux, a rapporté Xinhua.

