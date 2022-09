Marantz prépare de nouveaux récepteurs 8K ‘Cinema’ pour 2022

Marantz a dévoilé six nouveaux composants dans sa gamme AV, désormais appelée gamme Cinema, avec plus d’entrées compatibles 8K, un design plus élégant et des prix à partir de 1 200 $.

Tous les modèles – à l’exception de l’ampli de puissance – incluent des fonctionnalités telles que Dolby Atmos et décodage DTS:X, entrées HDMI 2.1 et diffusion HEOS intégrée. Contrairement à la marque sœur Denon, qui a sorti son propre ligne d’AVR la semaine dernière, il n’y a plus d’entrées budgétaires dans la gamme Marantz. Par exemple, la gamme abordable de récepteurs minces sorti les années précédentes a été réduit à un seul modèle “haut de gamme” à 1 200 $.

Les récepteurs partagent le même look que les anciens modèles 30 et Modèle 40n avec leurs embouts convexes et leur choix de couleurs argentées ou noires. Étant donné que Marantz appartient désormais à la même société que Bowers et Wilkins, il n’est pas surprenant qu’ils partagent également la convention de dénomination “à l’envers” – où les modèles les plus basiques ont les nombres les plus élevés. (Les deux marques ont également fait un excellent appariement sonore dans le passé.)

Marantz



La série Marantz Cinema d’AVR est la suivante :

1 200 $

7.2 canaux

50 watts par canal

Entrées HDMI/Nb. avec 8K : 6 / 3

Cinéma Marantz 60

1 700 $

7.2 canaux

100 watts par canal

Entrées HDMI/Nb. avec 8K : 6 / 3

2 500 $

Processeur 11.4 canaux, amplificateur 9 canaux

110 watts par canal

Entrées HDMI/Nb. avec 8K : 6 / 6

3 500 $

Processeur 11.4 canaux, amplificateur 9 canaux

125 watts par canal

Entrées HDMI/Nb. avec 8K : 7/7

Bien que 8K ne soit pas encore vraiment une chose, ces récepteurs intéresseront particulièrement les joueurs, car ils devraient pouvoir passer 4K/120Hz vidéo depuis une carte graphique Xbox Series X ou Nvidia.

La société a également détaillé une nouvelle configuration d’ampli pré-pro/puissance dans l’AV 10 (7 000 $) et l’AMP 10 (7 000 $) avec respectivement sept entrées HDMI et 16 canaux d’amplification.

Avec la nouvelle gamme, la société se relance dans le domaine des produits audiovisuels de luxe – habité par des marques telles que Anthem et Arcam – et laisse Denon se charger du niveau d’entrée. Alors que les composants Marantz offrent une apparence et des composants plus élégants tels que le HDAM (Hyper-Dynamic Amplifier Modules) breveté, Denon offre généralement une qualité sonore similaire et peut être une meilleure valeur globale.

Les Séries Cinéma seront disponibles à partir de fin octobre, en commençant par les Cinéma 50 et 60.