Maralee Nichols publie une nouvelle photo d’elle et du fils de Tristan Thompson

Maralee Nichols a publié des photos d’elle et du fils de 2 ans de Tristan Thompson, Theo, après que la star de la NBA ait partagé de nouveaux clichés avec son fils aîné, Prince.

Samedi, l’instructeur de fitness a partagé une photo du tout-petit tenant un bouquet de fleurs alors qu’il se tenait devant une porte.

Théo portait un chapeau noir couvert de smileys jaunes, un t-shirt blanc et un mini sac à dos.

Maralee Nichols, vue ci-dessus en 2023, a publié de nouvelles photos d’elle et du fils de Tristan Thompson, Theo, après que la star de la NBA ait partagé de nouveaux clichés avec son fils aîné, Prince. Marlee Nichols/Instagram

Samedi, l’instructeur de fitness a partagé une photo de l’enfant de 2 ans tenant un bouquet de fleurs alors qu’il se tenait devant une porte. Maralee Nichols/Instagram

La publication de Nichols est arrivée quelques heures après que Thompson, 33 ans, ait partagé un carrousel de photos avec Prince, 7 ans, qu’il partage avec son ex Jordan Craig.

Sur les clichés, la star des Cleveland Cavaliers pose à côté de son mini-moi alors qu’il se tient sur le trottoir devant une maison.

Prince portait un t-shirt et un pantalon de survêtement Essentials gris, des baskets Nike Air Force 1 blanches et un sac à dos, tandis que Thompson portait un ensemble de survêtement Jordan noir et des chaussures assorties avec son fils.

« 👬🏾 », a-t-il déclaré a sous-titré le message.

La publication de Nichols est intervenue quelques heures après que la star des Cleveland Cavaliers a partagé un carrousel de photos avec son fils de 7 ans, Prince, qu’il partage avec son ex Jordan Craig. Instagram/@realtristan13

Sur les clichés, Thompson pose à côté de son mini-moi alors qu’il se tient sur le trottoir devant une maison. Instagram/@realtristan13

L’athlète est également papa d’une fille True et d’un fils Tatum, qu’il partage avec son ex Khloé Kardashian. Instagram/realtristan13

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

L’athlète est également papa d’une fille True, 6 ans, et d’un fils Tatum, 2 ans, qu’il partage avec son ex Khloé Kardashian.

Nichols a donné naissance à Theo en décembre 2021, juste un mois après que la cofondatrice de Good American, 40 ans, ait conçu son deuxième enfant avec Thompson via une mère porteuse.

Thompson a d’abord nié être le père de Theo, mais a ensuite confirmé sa paternité en janvier 2022.

« Aujourd’hui, les résultats du test de paternité révèlent que j’ai engendré un enfant avec Maralee Nichols », avait-il écrit à l’époque. « J’assume l’entière responsabilité de mes actes. Maintenant que la paternité a été établie, j’ai hâte d’élever notre fils en toute amitié. »

Nichols a donné naissance à Theo en décembre 2021 alors qu’il était en couple avec la co-fondatrice de Good American. maraleenichols/Instagram

Thompson a d’abord nié être le père de Theo, mais a ensuite confirmé sa paternité en janvier 2022. Image de fil

Thompson n’a pas été vu publiquement avec Theo et ne le publie pas sur ses réseaux sociaux. realtristan13/Instagram

Il a ensuite présenté ses excuses à Kardashian, qui, selon lui, ne méritait pas le « chagrin et l’humiliation » qu’il lui avait causés.

En 2022, le champion NBA a accepté de payer à Nichols 10 000 $ par mois en pension alimentaire et a été condamné en mars à lui rembourser 58 000 $.

Thompson n’a pas été vu publiquement avec Theo et ne le publie pas sur les réseaux sociaux comme il le fait avec ses trois autres enfants.