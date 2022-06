Maradona: Huit médecins et infirmières qui ont soigné le footballeur font face à des accusations d’homicide | Nouvelles du Royaume-Uni

Huit médecins, infirmières et un psychologue qui s’occupaient de la légende du football Diego Maradona seront jugés pour homicide.

Maradonacapitaine de l’équipe argentine vainqueur de la Coupe du monde 1986, décédé en novembre 2020 à l’âge de 60 ans.

L’étoile, qui Endurer un acte chirurgical pour un hématome sous-dural quelques semaines avant sa mort, décédé des suites d’un arrêt cardiaque.

Les procureurs affirment maintenant que sa mort est le résultat d’« omissions » de ses soignants.

Dans le document de 236 pages consulté par Reuters, le juge en charge de l’affaire s’interroge sur « les comportements – actifs ou par omission – de chacun des accusés qui ont conduit et contribué à la réalisation du résultat dommageable ».

Il a déclaré que huit personnes, dont des médecins, des infirmières et un psychologue qui s’occupaient de Maradona au moment de sa mort, sont accusées d ‘ »homicide simple » – ce qui signifie prendre une vie avec intention.

L’accusation est passible d’une peine de huit à 25 ans de prison.

Une équipe médicale nommée pour enquêter sur la mort de Maradona en 2021 a déclaré que l’équipe médicale de la star avait agi de « manière inappropriée, déficiente et imprudente ».

Les accusés nommés dans la décision étaient le neurochirurgien et médecin personnel de Maradona, Leopoldo Luque, la psychiatre Agustina Cosachov, le psychologue Carlos Diaz, les infirmières Gisella Madrid et Ricardo Almiron, leur patron Mariano Perroni et les médecins Pedro Di Spagna et Nancy Forlini.

Ils ont tous nié toute responsabilité dans la mort de Maradona et le juge a déclaré que les avocats de certains d’entre eux avaient demandé que l’affaire soit classée.

« Un coupable est recherché à tout prix »

Vadim Mischanchuk, un avocat de Cosachov, a déclaré qu’il ferait appel de la décision, ajoutant que le domaine de soins du psychiatre n’avait aucun lien avec la cause du décès de Maradona.

« Un coupable est recherché à tout prix et l’objectivité est perdue », a déclaré l’avocat.

Mario Baudry, avocat de l’un des fils de Maradona, a déclaré à Reuters que le vainqueur de la Coupe du monde était « dans une situation d’impuissance » au moment de sa mort.

Après sa mort, il y a eu trois jours de deuil national avant que Maradona ne soit mises au repos dans un cimetière près de Buenos Aires.

Maradona avait longtemps lutté avec sa santé, y compris la dépendance à l’alcool et à la cocaïne.

Image:

Diego Maradona et Peter Shilton lors du célèbre but de la « Main de Dieu ». Photo : Rex/Shutterstock



Maradona était aussi admis à l’hôpital juste avant sa mort parce qu’il n’était « pas bien psychologiquement ».

En 2005, il a subi une opération de pontage gastrique pour perdre du poids et a été traité en 2007 pour une hépatite alcoolique mettant sa vie en danger.