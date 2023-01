Maradona était super mais je préfère Lionel Messi

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni, vainqueur de la Coupe du monde, a déclaré que s’il devait choisir entre Lionel Messi ou Diego Maradona en tant que meilleur joueur de tous les temps, il choisirait Messi.

“Si je dois en choisir un, je choisis Leo, j’ai quelque chose de spécial avec lui. Il est le meilleur de tous les temps, même si Maradona était aussi génial”, a déclaré Scaloni. a déclaré à la radio espagnole Cope mardi.

Les supporters argentins entretiennent depuis longtemps une relation compliquée avec Maradona, Messi et leur équipe nationale. Maradona avait mené l’Argentine à la gloire de la Coupe du monde pour la dernière fois en 1986, mais ce qui a suivi a été près de quatre décennies de lutte.

Et puis, la victoire au Qatar, avec l’attaquant du Paris Saint-Germain en tête, a racheté la tentative du pays sud-américain en 2014, dans laquelle ils avaient perdu la finale contre l’Allemagne.

Scaloni va désormais renégocier son contrat, avec cette Coupe du monde, une Copa America (2021) et un Finalissime (2022) parmi ses réalisations.

Scaloni a déclaré qu’il savait qu’il avait besoin de l’adhésion de Messi lorsqu’il a repris l’équipe en 2018. À cette époque, Messi avait déclaré qu’il réévaluait sa participation à l’équipe nationale après la désastreuse Coupe du monde en Russie.

“La première chose que nous avons faite a été d’avoir un appel vidéo avec Messi. Il a dit qu’il était honoré et la première chose que nous lui avons dite a été” Reviens. Nous t’attendrons “. C’est ce que nous avons fait et huit mois plus tard, il est venu et j’ai trouvé un groupe incroyable”, a ajouté Scaloni.

“Le match de la finale de la Coupe du monde était comme un grand film, un voyage incroyable”, a déclaré Scaloni à propos de son rival la France. “Nous l’avons apprécié malgré la difficulté et sachant que n’importe qui aurait pu le gagner, et c’était la clé de toute la Coupe du monde.

“Jusqu’à la 80e minute, nous savions que c’était un match spectaculaire mais après ce moment, les choses ont changé. J’ai ces images du match dans la tête. C’est dommage que nous n’ayons pas pu le boucler en 90 minutes”, Scaloni dit du match nul 2-2 à 90 minutes.

“Notre discours d’encouragement était très émouvant parce que nous savions que cela faisait quatre ans que nous avions travaillé pour ce moment”, a déclaré Scaloni. “Je ne pouvais dire que très peu. Nous nous étions préparés pour ce moment et maintenant, quand j’ai eu la chance de dire quelque chose d’émouvant, j’ai arrêté parce que je ne pouvais pas l’exprimer. Je pense que les joueurs l’ont aussi ressenti. Tout le monde a senti que nous faisions quelque chose. C’était un sentiment tellement incroyable.

“Entraîner Messi n’est pas difficile”, a déclaré Scaloni. “Au niveau technique, il n’y a rien à corriger. Mais parfois, vous pouvez le guider pour presser ou attaquer d’une certaine manière. Il est le meilleur pour presser, voler le ballon et sentir le sang.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait d’entraîner l’Espagne à l’avenir, Scaloni a répondu: “Pourquoi pas? L’Espagne m’a beaucoup donné et c’est ma deuxième maison.”