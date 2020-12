Diego Maradona s’était vu prescrire un cocktail de médicaments comprenant des antidépresseurs et des antipsychotiques utilisés pour traiter le trouble bipolaire, a-t-on affirmé.

La liste des pilules sur lesquelles figurait la légende du football a été nommée en Argentine sous le nom de quétiapine, utilisée pour traiter les troubles de l’humeur, notamment la dépression, la schizophrénie et le trouble bipolaire, et la gabapentine, qui est prise pour les douleurs nerveuses causées par des maladies telles que le diabète, mais est également utilisée pour l’épilepsie. .

Les experts en santé affirment que le cocktail de médicaments aurait pu mettre le cœur de Maradona en tension.

La mort de l’ancienne star de Naples et de Barcelone à la suite d’une insuffisance cardiaque mercredi dernier et les déclarations accablantes de ses filles Dalma et Giannina au sujet de ses soins médicaux ont conduit dimanche à une perquisition par la police du domicile du médecin personnel de Maradona.

Une première post-mortem a montré que l’insuffisance cardiaque de la femme de 60 ans avait provoqué un œdème pulmonaire.

Les médecins auraient également détecté une cardiomyopathie dilatée, une condition médicale dans laquelle le muscle cardiaque s’affaiblit et se dilate et ne peut pas pomper suffisamment de sang vers le reste du corps.

L’œdème pulmonaire, l’accumulation de liquide dans les tissus pulmonaires et les espaces aériens sont causés dans la plupart des cas par des problèmes cardiaques.

La liste complète des médicaments prescrits à Maradona a été mise à nu dans des rapports du jour au lendemain en Argentine, qui seraient basés sur des dossiers médicaux maintenant entre les mains des procureurs de l’État qui ont lancé une enquête de haut niveau sur les circonstances de sa mort.