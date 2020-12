Mara Wilson a fait une rare apparition à la télévision vendredi et a montré que l’ancienne enfant star des années 1990 avait l’air incroyable.

L’actrice de 33 ans s’est fait un nom dans les films familiaux, avec le rôle de Matilda et dans Mme Doubtfire et Miracle sur la 34e rue.

Depuis ces jours grisants, Mara est rarement apparue à la télévision, alors les téléspectateurs de Today Extra ont été stupéfaits de la voir via un lien vidéo de Los Angeles.

Elle a parlé de son travail avec Danny DeVito et du regretté Robin Williams et de la renommée mondiale en tant qu’enfant.

Mara a déclaré que la plus grande pression qu’elle ressentait à cet âge provenait des critiques de cinéma, en particulier de ceux qui écrivaient négativement sur ses performances malgré son jeune âge à l’époque.







(Image: Neuf)



Elle a dit: « Ça faisait mal d’entendre des critiques adultes dire des choses contre moi. C’était très injuste et très dur. Il y avait vraiment beaucoup de pression sur moi, j’ai senti, du monde extérieur. »

Mara était la grande star du film bien-aimé de 1996 Matilda et elle parlait avec tendresse de travailler avec Danny DeVito, qui a réalisé le film et joué le rôle de son père.

Elle a décrit Danny comme « vraiment merveilleux » et que sa famille l’a prise « sous leur aile comme un peu comme une deuxième famille » alors que sa mère, Suzie Wilson, perdait sa bataille contre le cancer du sein pendant le tournage.







(Image: Images Tristar)



Matilda était dédiée à Suzie, après sa mort peu de temps après la fin du film.

Mara a poursuivi: «Danny et sa femme, Rhea, ils me laissaient venir chez eux.

«Nous avions des soirées pyjama, nous allions voir des pièces de théâtre, nous allions voir des films.

« Ils ont veillé à ce que je sois également traité comme un enfant. J’ai joué avec leurs enfants, comme tous les autres enfants. »

Mara a fait sa première apparition sur grand écran lorsqu’elle a joué aux côtés de Robin Williams en 1993, a frappé Mme Doubtfire.







(Image: SNAP / REX / Shutterstock)



Se rappelant comment le défunt comédien était sur le plateau, Mara a déclaré: « Je me souviens qu’il me chantait des airs de spectacle et jouait à des jeux avec moi. Il adorait jouer toutes sortes de petites blagues.

«Il pourrait être très timide en tête-à-tête, en particulier avec les adultes, mais avec les enfants, il est juste devenu vivant parce qu’ils sont le public ultime.

« C’était juste un interprète accompli qui était si génial quand il avait un public. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle considérerait jamais ses futurs enfants comme un acteur quand elle était jeune, Mara a dit qu’elle avait des réserves à ce sujet.

Elle a dit: « Je ne pense pas que je le ferais, simplement parce qu’il y a tellement de variables différentes que vous ne pouvez pas expliquer. »

