Mara Gomez a déclaré que le football avait été sa thérapie pendant les périodes difficiles. Photo de JUAN MABROMATA / AFP via Getty Images

L’attaquant de Villa San Carlos, Mara Gomez, est devenue la première femme transgenre à jouer au football en Argentine lundi.

Gomez, 23 ans, a obtenu l’approbation de jouer de l’Association argentine de football (AFA) et a débuté lors de la victoire 7-1 de Villa San Carlos sur Lanus dans la Primera A.

« Quand j’ai commencé, le football était une thérapie pour moi et je ne pouvais pas penser qu’il était possible de rêver ou d’envisager de jouer en première division », a déclaré Gomez à ESPN.

« Il y a quelques années, c’était impensable d’en parler ou de débattre, mais maintenant nous ouvrons de nouvelles voies. C’est un énorme exploit. Je suis totalement reconnaissant à mon club, à mes coéquipiers et à mes entraîneurs pour m’avoir ouvert les portes et pour me montrant du respect depuis le début. Je suis fier de représenter une communauté mais aussi une partie de la société et de savoir que je suis devenu une référence pour beaucoup de gens. «

Gomez a remercié l’AFA qui a pris les recommandations du Comité International Olympique (CIO) sur l’inclusion pour lui permettre de jouer professionnellement.

Lanus a également rendu hommage à Gomez après le match en lui présentant un maillot de club pour commémorer l’occasion et a écrit: « Nous célébrons et accompagnons cette énorme étape sur la voie de l’expansion des droits. Félicitations à Mara Gomez. »

Gomez a reçu de nombreux messages de félicitations et posté sur les réseaux sociaux après le match: « Ce n’était pas de la magie, ce n’était pas un cadeau, ce n’était pas facile. Il y avait une vie de combats, de souffrance et de tristesse. Il y avait une vie. au bord de la mort et un cœur brisé. De nombreux obstacles ont dû être surmontés pour retourner le passé… Cela ne fait que commencer. Aujourd’hui je respire, aujourd’hui mon âme retourne dans mon corps. «

Gomez a ajouté que le football était venu à son secours.

« Le football est venu dans ma vie à un moment où j’en avais besoin », a-t-elle déclaré. « Cela est arrivé à un moment où je luttais psychologiquement à cause de la discrimination, de l’exclusion, et je l’ai vu comme une thérapie. J’ai réalisé que le football pouvait être un style de vie pour moi. »