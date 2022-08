Mar-a-Lago: Points à retenir de l’affidavit de recherche sous scellés

WASHINGTON –

Le ministère américain de la Justice a dévoilé vendredi l’affidavit du FBI justifiant la perquisition sans précédent du domaine Mar-a-Lago de Donald Trump.

Bien que le document publié soit très expurgé, avec de nombreuses pages barrées par des blocs noirs, il comprend de nouveaux détails sur le volume considérable d’informations sensibles et hautement classifiées qui ont été stockées dans la maison en bord de mer de l’ancien président en Floride, soulignant les inquiétudes du gouvernement concernant son sécurité.

Voici les principaux points à retenir de ce que le document a révélé :

TRUMP AVAIT «BEAUCOUP» DE MATÉRIEL CLASSIFIÉ STOCKÉ DANS SON CLUB

Bien que l’affidavit ne fournisse pas de nouveaux détails sur les 11 ensembles de documents classifiés qui ont été récupérés lors de la perquisition du FBI le 8 août dans la maison d’hiver de Trump, cela aide à expliquer pourquoi le ministère de la Justice a estimé que la récupération des documents en suspens était nécessaire.

Les enquêteurs fédéraux savaient des mois avant la perquisition que Trump avait stocké des dossiers gouvernementaux top secrets à Mar-a-Lago, un club privé accessible non seulement à Trump, à son personnel et à sa famille, mais aussi aux membres payants et à leurs invités, ainsi qu’une porte tournante des participants à diverses réceptions, y compris les mariages, les collectes de fonds politiques rémunérées et les galas de charité.

L’affidavit note que les zones de stockage de Mar-a-Lago, le bureau de Trump, sa suite résidentielle et d’autres zones du club où des documents étaient soupçonnés d’être encore conservés n’étaient pas des emplacements autorisés pour le stockage d’informations classifiées. En effet, il note qu’aucun espace à Mar-a-Lago n’avait été autorisé pour le stockage d’informations classifiées au moins depuis la fin du mandat de Trump.

Pourtant, l’affidavit révèle que, sur le lot de 15 boîtes que la National Archives and Records Administration a récupérées au domicile de Trump en janvier, 14 contenaient des documents avec des marques de classification. À l’intérieur, ils ont trouvé 184 documents portant des marques de classement, dont 67 marqués confidentiels, 92 secrets et 25 top secrets.

Les Archives ont renvoyé l’affaire au ministère de la Justice le 9 février après qu’un examen préliminaire des boîtes ait révélé ce qu’elles ont décrit comme “beaucoup de documents classifiés”.

LES DOSSIERS COMPRENNENT LES MEILLEURS SECRETS DU RENSEIGNEMENT

Les agents qui ont inspecté les boîtes ont trouvé des marquages ​​​​spéciaux suggérant qu’ils contenaient des informations provenant de sources humaines hautement sensibles ou la collecte de «signaux» électroniques autorisés par un tribunal en vertu de la loi sur la surveillance du renseignement étranger.

L’affidavit énumère plusieurs marques, dont ORCON, ou “Originator Controlled”. Cela signifie que les responsables de l’agence de renseignement responsable du rapport ne voulaient pas qu’il soit distribué à d’autres agences sans leur permission.

Il peut également y avoir d’autres types d’enregistrements avec des noms classifiés ou des mots de code encore expurgés.

“Quand les choses sont à ce niveau de classification, c’est parce qu’il y a un réel danger pour les personnes qui collectent les informations ou la capacité”, a déclaré Douglas London, un ancien officier supérieur de la CIA qui a écrit un livre sur l’agence, “The Recruiter”. ” “

Le bureau du directeur du renseignement national n’a pas répondu aux appels du Congrès pour une évaluation des dommages. Le sénateur Mark Warner, le démocrate de Virginie qui préside la commission sénatoriale du renseignement, a publié une déclaration dans laquelle il a de nouveau appelé à un briefing.

“Il semble, sur la base de l’affidavit descellé ce matin, que parmi les documents mal traités à Mar-a-Lago se trouvaient certains de nos renseignements les plus sensibles”, a déclaré Warner.

LES DOSSIERS CLASSIFIÉS ONT ÉTÉ MÉLANGÉS AVEC D’AUTRES DOCUMENTS

Certains de ces documents classifiés ont été mélangés à d’autres documents, indique l’affidavit, citant une lettre des Archives.

Selon le directeur de la division de liaison de la Maison Blanche aux Archives, les boîtes contenaient “des journaux, des magazines, des articles de presse imprimés, des photos, des imprimés divers, des notes, de la correspondance présidentielle, des dossiers personnels et post-présidentiels, et “beaucoup de documents classifiés”. contenait ce qui semblait être les notes manuscrites de Trump.

La préoccupation la plus importante : “des documents hautement classifiés ont été déclassés, mélangés à d’autres documents et autrement identifiés de manière incorrecte (sic).”

Un président peut recevoir des rapports de renseignements bruts pour compléter ses briefings ou pour couvrir une question cruciale ou cruciale, a déclaré David Priess, un ancien officier de la CIA et briefer de la Maison Blanche qui a écrit “The President’s Book of Secrets”, une histoire du President’s Daily. Bref.

Mais il serait “inhabituel, sinon sans précédent, qu’un président le garde et le mêle à d’autres journaux”, a-t-il déclaré.

“Même si j’étais préparé à cela parce que je savais que le juge n’approuverait pas une recherche basée sur quelque chose de mineur, l’ampleur et la profondeur de la manipulation négligente d’informations classifiées sont vraiment choquantes”, a déclaré Priess.

TRUMP A RÉPÉTÉ LES OPPORTUNITÉS DE RENVOYER LES DOCUMENTS

L’affidavit indique une fois de plus que Trump a eu de nombreuses occasions de rendre les documents au gouvernement, mais a simplement choisi de ne pas le faire.

Un long processus pour récupérer les documents était en cours essentiellement depuis que Trump avait quitté la Maison Blanche. Le document indique que, le ou vers le 6 mai 2021, les Archives ont fait une demande pour les documents manquants “et ont continué à faire des demandes jusqu’à environ fin décembre 2021” lorsqu’elles ont été informées que 12 boîtes avaient été trouvées et prêtes à être récupérées du club.

L’affidavit indique clairement que l’enquête criminelle du ministère de la Justice ne concerne pas seulement la suppression et le stockage inappropriés d’informations classifiées dans des espaces non autorisés et la dissimulation ou la suppression potentiellement illégale de documents gouvernementaux, mais indique que les enquêteurs avaient “des raisons probables de croire que des preuves d’obstruction ” seraient trouvés dans leur recherche.

L’avocat de Trump, dans une lettre incluse dans le communiqué, avait fait valoir auprès du DOJ que les présidents avaient le pouvoir “absolu” de déclassifier des documents, affirmant que son “autorité constitutionnelle concernant la classification et la déclassification des documents était sans entrave”. Trump n’a pas fourni de preuve que les documents de Mar-a-Lago ont été déclassifiés avant son départ de Washington.

TRUMP DIT QU’IL N’A FAIT “RIEN DE MAL”

Trump a longtemps insisté, malgré des preuves claires du contraire, sur le fait qu’il coopérait pleinement avec les responsables gouvernementaux et qu’il avait parfaitement le droit d’avoir les documents sur place. Sur son site de médias sociaux, il a répondu au descellement en continuant de vilipender les forces de l’ordre.

Il a qualifié cela de “subterfuge total de relations publiques du FBI et du DOJ” et a déclaré “NOUS LEUR AVONS BEAUCOUP DONNÉ”. Dans un autre message, il n’a proposé que deux mots : “WITCH HUNT !!!”

Dans une interview sur “The Great America Show” de Lou Dobbs jeudi, il a déclaré qu’il n’avait rien fait de mal.

“C’est une attaque politique contre notre pays et c’est une honte”, a-t-il ajouté. “C’est une honte.”

Colvin a rapporté de New York. Les rédacteurs d’Associated Press Mike Balsamo, Lisa Mascaro et Eric Tucker ont contribué à ce rapport.