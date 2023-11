MAPS Media Institute crée des opportunités technologiques pour les jeunes ruraux du Montana

HAMILTON — Un étudiant ordinaire n’a probablement pas accès à un studio d’enregistrement, à une imprimante 3D ou à un casque de réalité virtuelle — mais les étudiants du MAPS Media Institute ont exactement cela.

Le Media Arts in the Public Schools (MAPS) Media Institute est un programme à l’échelle de l’État créé à Hamilton en 2004. Programme parascolaire entièrement gratuit, il enseigne aux étudiants un programme basé sur la technologie à travers des projets collaboratifs pratiques.

Institut des médias MAPS a été fondée par un producteur hollywoodien qui avait pour vision de soutenir les jeunes dans l’industrie cinématographique. Il s’agissait au départ d’un programme scolaire, mais après avoir constaté l’engagement des étudiants, il a été transformé en un organisme à but non lucratif 501c physique à Hamilton.

Aujourd’hui, MAPS propose des cours de conception graphique, de réalisation de films, de production musicale, d’impression 3D, d’IA, de robotique, de photojournalisme et de podcasting – essentiellement tout ce que les étudiants souhaitent apprendre dans le domaine de la technologie.

« Les médias technologiques continuent d’évoluer, n’est-ce pas ? déclare Clare Ann Harff, directrice exécutive actuelle de MAPS. “Nous pouvons ainsi constamment vérifier auprès des élèves et déterminer ce qu’ils veulent apprendre et ce qu’ils ne peuvent pas apprendre à l’école, et comment pouvons-nous compléter cela.”

Claire Peterson/MTN News Clare Ann Harff est devenue directrice exécutive du MAPS Media Institute en 2013. Elle est passionnée par la création d’environnements positifs et favorables pour les jeunes.

Les élèves de la huitième à la douzième année d’une école publique, d’une école privée ou d’un établissement d’enseignement à domicile participent au MAPS tous les jours après l’école, de 16h00 à 18h00.

De nombreux étudiants MAPS vivent dans des communautés rurales, où les ressources telles que les logiciels d’animation ou les caméras vidéo par drone ne sont pas facilement disponibles.

« Les jeunes ruraux ont souvent moins accès aux opportunités, aux expériences, aux outils, aux invités, aux humains inspirants, n’est-ce pas ? dit Harff.

Les « humains inspirants » fournis par MAPS sont des instructeurs sur tous les sujets que les enfants souhaitent apprendre, mais ils ne sont pas des éducateurs agréés.

«Nous avons tendance à travailler avec des artistes, des éducateurs formés en poésie ou agréés», explique Harff. « C’était cette expérience individuelle avec quelqu’un qui fait réellement le travail qu’il enseigne, et c’est un modèle brillant auquel les jeunes peuvent vraiment s’intéresser parce que… ces jeunes établissent des relations — les instructeurs sont des mentors. , pas seulement les enseignants.

Par exemple, Cove Jasmin, professeur de production musicale, est musicien itinérant depuis deux décennies. Originaire de Bitterroot Valley, il travaille comme enseignant au MAPS depuis cinq ans et est en mesure de parler directement de ce qu’un adolescent de Hamilton peut accomplir.

« Je peux aussi être comme si j’avais grandi ici, tu sais ? Et ça a marché pour moi », dit-il. « Ayant une carrière dans cette entreprise, je peux ainsi subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Donc c’est réel, vous savez, ce qui est bien, c’est bien de pouvoir avoir cela comme épine dorsale de mon style d’enseignement.

Claire Peterson/MTN News Les étudiants du comté de Ravalli travaillent sur les paroles d’une chanson avec l’instructeur Cove Jasmin dans le cadre d’un cours de production musicale au MAPS Media Institute de Hamilton.

En raison des antécédents de Jasmin, les étudiants partageant les mêmes aspirations peuvent le considérer comme un modèle et une source d’inspiration, notamment Tori Tipton, une étudiante en dernière année qui envisage de fréquenter une école de production musicale aux Pays-Bas.

Tipton était un musicien autodidacte avant de rejoindre MAPS en tant que stagiaire en septembre.

«Ce que je préfère, c’est d’être entouré de gens qui savent de quoi je parle quand je dis que ce projet a besoin de ça», dit Tipton. “Ce que je préfère, c’est en quelque sorte d’être ici avec des gens qui s’intéressent également à la production musicale, des gens à qui je peux parler de la production musicale.”

Bien que Tipton soit un musicien expérimenté, Jasmin enseigne à des étudiants de tous niveaux, y compris certains qui n’ont jamais joué d’un instrument avant de venir à MAPS.

Laurel De Groot est une élève de neuvième année qui a toujours été intéressée par la musique, mais qui a grandi dans un environnement scolaire à la maison et n’a jamais vraiment connu la production musicale.

«Je ne savais même pas que cette version électronique de la musique existait», dit-elle. “Alors oui, c’était vraiment intéressant d’essayer de me lancer dans quelque chose de complètement nouveau que je n’avais jamais essayé auparavant et en fait, j’adore vraiment ça.”

Pendant la production musicale, les étudiants travaillent en groupe pour écrire et produire des chansons, en utilisant le studio d’enregistrement et les instruments MAPS.

“J’aime les projets de groupe parce que c’est avec les gens que j’aime et c’est faire quelque chose que j’aime”, dit De Groot. “Nous aimons tous travailler ensemble, rebondir sur des idées, beaucoup de rires et beaucoup de discussions bruyantes. . C’est bien. Et proposer quelque chose qui sonne généralement plutôt bien.

Claire Peterson/MTN News Laurel De Groot est une élève de neuvième année scolarisée à la maison qui est maintenant employée comme assistante pédagogique au MAPS Media Institute du comté de Ravalli.

Pendant que Jasmin enseigne la musique, d’autres étudiants s’initient à l’impression 3D, au graphisme et à l’animation. Ils ont accès à des casques de réalité virtuelle, des iPad, des imprimantes 3D et bien sûr à un instructeur expérimenté qui a fait carrière dans la technologie.

Les instructeurs ne sont ni agréés ni expérimentés dans l’enseignement en classe, mais ils sont soutenus par Arielle Rhodz, qui est exactement cela. Rhodz a enseigné à des apprenants doués et talentueux à Hamilton pendant 15 ans avant de prendre sa retraite. Elle est experte pédagogique du MAPS du comté de Ravalli.

« Il y a différents éléments dans la planification des cours et les normes de l’État du Montana pour les arts médiatiques ou dans les domaines technologiques qui sont en quelque sorte une seconde langue pour moi parce que je suis dans l’enseignement public depuis de très nombreuses années », dit-elle. “Mais ces choses doivent être présentées aux artistes afin qu’ils puissent voir comment ils enseignent ces choses dans leurs classes.”

Rhodz a rejoint l’équipe MAPS en février après avoir siégé au conseil d’administration du programme pendant environ six ans. Elle est capable de guider les artistes afin que leur enseignement soit conforme aux normes du Montana Office of Public Instruction.

« Donc, si nous avons un instructeur qui va enseigner le cinéma, il sait tout ce qu’il y a à savoir sur le cinéma, je sais tout ce qu’il y a sur la planification des cours. Nous avons mis ces éléments ensemble et cela aide l’instructeur afin qu’il puisse vraiment donner un cours MAPS raffiné sans avoir à devenir lui-même un enseignant agréé », explique Rhodz.

Grâce à l’expertise de Rhodz, MAPS est en mesure de proposer à de nombreux étudiants des stages ou des crédits scolaires. Ils ont également quelques étudiants salariés comme assistants enseignants, dont Tipton et De Groot.

Claire Peterson/MTN News Arielle Rhodz est une enseignante d’une école publique à la retraite qui est maintenant employée comme enseignante principale du MAPS Media Institute du comté de Ravalli.

En réalisant des projets individuels et en groupe, les étudiants sont capables de bâtir une communauté non seulement avec les instructeurs mais aussi avec leurs pairs.

“Je n’ai pas les meilleures compétences sociales étant scolarisé à la maison, donc comme tout le monde m’accepte en quelque sorte, ils ne se soucient pas vraiment du fait que je ne sois pas super normal”, dit De Groot. «Je me suis fait de vrais amis ici, ce qui est très important pour moi.»

Après neuf années d’engagement continu dans le comté de Ravalli, le MAPS Media Institute a décidé de s’agrandir en 2013. Ils ont emmené leurs instructeurs et leur équipement sur la route, donnant des ateliers intensifs d’une semaine sur le cinéma dans les communautés rurales de tout l’État, notamment dans la réserve indienne de Flathead. .

Harff dit qu’après avoir visité un comté une fois, on demandait souvent à l’équipe MAPS de revenir.

“Cela fait partie de notre modèle : essayez de ne pas vous contenter d’une solution unique, mais de vous dire ‘d’accord, maintenant que c’est terminé, quelle est la prochaine chose sur laquelle nous voulons travailler ?’ Comment pouvons-nous améliorer cela ? Comment pouvons-nous impliquer davantage de jeunes, vous savez, comment pouvons-nous aider davantage ? elle dit.

Aujourd’hui, 19 ans après sa création dans la vallée de Bitterroot, MAPS est un programme primé aux Emmy Awards avec un programme physique supplémentaire dans le comté de Lewis et Clark, ainsi qu’un programme saisonnier dans le comté de Lake et des ateliers continus d’une semaine dans tous les comtés intéressés à travers l’État.

« MAPS, en tant que concept, permet à la technologie d’être le contenu, d’être le point central. Et grâce à la qualité des instructeurs que nous embauchons – nous recrutons des gens qui sont alors à la pointe de leur technologie – vous pouvez apprendre de quelqu’un, non seulement de sa vaste compréhension, mais aussi de sa confiance en vous en tant que nouveau. personne, un nouveau penseur qui va ensuite pousser cette technologie plus loin », dit Rhodz.

Tout, depuis l’enseignement expérimenté jusqu’à l’accès à des équipements technologiques coûteux, est gratuit pour tous les étudiants.

« Lorsque vous offrez quelque chose gratuitement, cela élimine tout obstacle lié au fait de devoir postuler pour une bourse, de se demander si vous pouvez le faire, de devoir demander, toutes ces choses. En gros, si vous voulez être ici et essayer, franchissez simplement la porte », explique Harff. « Nous sommes très fiers de faire partie de la solution permettant de combler les écarts. Non seulement avec l’éducation et les arts, mais aussi avec la technologie. Et cela fait aussi une grande différence.

En tant qu’organisme à but non lucratif 501c, le programme est en mesure de fournir des ressources gratuitement grâce au parrainage local et étatique et à la collecte de fonds. Les étudiants peuvent également toucher des commissions pour MAPS en créant du contenu payant pour les entreprises communautaires.

Par exemple, le peintre local Kent Payne emploie les étudiants du MAPS du comté de Ravalli pour créer un site Web de portfolio pour ses œuvres.

“Vous avez en quelque sorte besoin d’un site Web pour au moins paraître professionnel”, explique Payne. «J’en avais entendu parler [MAPS] par réputation, et je pense que chaque fois qu’on peut aider les jeunes et leur donner un peu de travail, c’est une bonne chose.

Claire Peterson/MTN News L’étudiante Tori Tipton (à gauche) et l’assistant informatique Hunter Nickel (à droite) travaillent à la conception d’un site Web pour l’artiste local Kevin Payne (au milieu).

Aider Payne à créer un site Web est une expérience d’apprentissage pour Tipton, qui espère…