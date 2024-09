Salma Hayek célèbre sa fille Valentina : « Elle m’apprend tellement de choses »

Salma Hayek a fêté le 17ème anniversaire de sa fille Valentina !

L’actrice de 58 ans s’est rendue sur son compte Instagram officiel pour rendre un hommage touchant à Valentina à travers une série de photos nostalgiques.

En réfléchissant à son « dernier anniversaire à la maison », Hayek a publié un message émouvant sur son compte Instagram officiel.

Le clip met en avant une série de vidéos et de photos nostalgiques retraçant la vie de Valentina depuis son enfance. Il met également en avant des moments avec le mari de Hayek, l’homme d’affaires français François-Henri Pinault.





Une photo de Valentina la montre sur la banquette arrière d’une voiture avec un visage de chat plutôt ludique peint tandis que sur une autre, on peut la voir sourire jusqu’aux oreilles à la caméra avec des crocs en plastique.

Parmi la série de photos, Valentina peut également être vue sur l’une d’elles, grimpant à un arbre. La photo était sous-titrée : « Mon dernier anniversaire à la maison (pour l’instant). J’ai déjà une angoisse de séparation. Elle me fait rire toute la journée, m’apprend tellement de choses, me motive, m’inspire de tant de façons, me donne envie de danser, de chanter et de cuisiner et rend la vie si excitante. Je t’aime tellement, mon Vale. »