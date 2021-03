MapmyIndia aide le gouvernement à fournir les résultats de recherche des centres de vaccins COVID sur Co-WIN

MapmyIndia, société indienne de cartographie numérique et de technologie basée sur la localisation, a publié une mise à jour de l’application de navigation MapmyIndia qui répertorie désormais tous les centres de vaccination COVID-19 en Inde. En fait, le portail officiel d’enregistrement des vaccins COVID du gouvernement indien, cowin.gov.in, utilise également les cartes et les API MapmyIndia pour fournir les résultats de la recherche et les informations aux utilisateurs qui souhaitent s’inscrire au vaccin. Aujourd’hui, le gouvernement a lancé la deuxième phase de vaccination contre le COVID-19 dans le pays et a déclaré que les citoyens pourront s’inscrire pour un créneau dans le centre de vaccination le plus proche, soit via l’application Co-WIN ou sur le site Web. L’application Co-WIN est actuellement disponible uniquement pour les téléphones Android, bien que le site Web soit disponible pour tout le monde sur les appareils mobiles et les PC.

«Nous remercions le gouvernement indien d’avoir intégré les API et technologies Maps de MapmyIndia dans le site Web et l’application officiels d’enregistrement des vaccins corona, cowin.gov.in, afin de permettre aux millions de citoyens qui se connecteront de trouver à proximité centres de vaccination. Cela représente le meilleur d’AtmaNirbhar Bharat – un partenariat entre des organisations des secteurs public et privé indigènes – pour tirer parti des technologies indigènes de classe mondiale afin de faciliter la vie et d’améliorer l’efficacité du pays », a déclaré Rohan Verma, PDG et directeur exécutif de MapmyIndia. Il souligne également que les utilisateurs peuvent rédiger leurs avis et expériences ainsi que signaler les problèmes auxquels ils sont confrontés dans les centres de vaccination, ce qui peut aider les autorités à obtenir des commentaires.

La façon dont vous pouvez accéder aux données du centre de vaccination contre le coronavirus est soit en téléchargeant l’application de cartes MapmyIndia pour les téléphones Android ou l’iPhone d’Apple, soit en y accédant également sur un navigateur Web à maps.mapmyindia.com. Vous pouvez également obtenir toutes les informations sur le site cowin.gov.in. Vous devrez entrer un lieu ou votre adresse, puis sélectionner la recherche de centres de vaccination pour obtenir les détails de ceux les plus proches de vous. Si vous utilisez l’application MapmyIndia sur votre téléphone, vous pouvez également bénéficier d’une navigation détaillée pour atteindre le centre de vaccination. MapmyIndia souligne que les utilisateurs peuvent rechercher les centres de vaccination à proximité dans n’importe quelle ville, village ou village en Inde à l’aide de MapmyIndia Maps, et même utiliser une adresse de maison particulière. Il s’agit de «la recherche la plus complète et la plus hyper locale utile à tous les Indiens de l’Inde urbaine et rurale», explique la société.

L’application MapmyIndia, alimentée par MapmyIndia Maps and APIs, a remporté le concours AatmaNirbhar App Challenge organisé par le gouvernement indien l’année dernière. La société a fait de la plate-forme de navigation MapmyIndia l’alternative Atmanirbhar à certaines applications de navigation plus couramment utilisées, créées par des sociétés mondiales de technologie et de navigation. Au cours de l’année dernière, MapmyIndia a ajouté des fonctionnalités axées sur COVID à l’application, y compris des informations de mise à jour en temps réel sur les zones de confinement, les centres de test et plus encore.