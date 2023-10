Maplewood remporte les titres de cross-country du CNA | Actualités, Sports, Emplois

LORDSTOWN — Bien loin des 80 degrés auxquels les athlètes ont couru au début de la semaine dernière, un temps plus saisonnier a permis de passer un après-midi agréable lors de l’itération de cette année de la rencontre de la Northeast Athletic Conference au Lordstown Village Park. Maplewood a remporté les quatre titres par équipe entre les épreuves universitaires et juniors.

La senior de Maplewood, Caleigh Richards, a remporté plus de parts dans ses épreuves – et de titres d’État – au cours de sa carrière universitaire, et mardi après-midi n’a pas été différent, avec un temps de 18 : 24,62 pour la victoire de l’épreuve.

Une chose qui restait dans son parcours au lycée était sa décision d’aller à l’université. Richards s’est récemment engagé verbalement envers Youngstown State, qui possède un programme d’athlétisme qui a dominé la Ligue Horizon au cours des dernières années.

Sa sœur cadette, Melody, qui a remporté l’épreuve du premier cycle du secondaire avant la course universitaire, a été un facteur déterminant dans son désir de rester à la maison.

« Je suis assez excité à ce sujet et de voir ce que Dieu a prévu pour moi pour mon prochain chapitre, alors je le prends un jour à la fois et je profite de ma dernière année », » dit Richards. «Je voulais rester près d’ici avec ma famille, et ma sœur continuera à courir pour que je puisse l’encourager. Ils ont également un excellent programme de course à pied, d’excellents entraîneurs, d’excellents coureurs et d’excellentes installations et je suis ravi d’en faire partie.

«Je sais qu’ils feront de leur mieux pour (m’aider) à atteindre mon plus haut potentiel. (Melody) et moi avons tous les deux remporté une victoire aujourd’hui, ce qui est cool que nous puissions partager cela parce qu’elle est ma meilleure amie, ma petite sœur, je sais qu’elle m’admire donc c’est vraiment cool d’être un modèle pour elle et les autres filles.

Emma Phillips, de St. John’s, a pris la deuxième place en 19:24,62, tandis qu’Abbey Castle, étudiant en deuxième année de Chalker, s’est classée troisième en 19:57,36.

Garder le rythme était la clé pour Castle.

« En gros, je voulais essayer de suivre Caleigh mais ensuite je ne l’ai pas fait, alors j’ai juste continué à pousser et j’ai raté (Jenna Perris), elle avait un gros écart sur moi au début, alors j’ai essayé de pousser très fort. et je l’ai dépassée et j’ai essayé de garder ce rythme, « » dit Château. « (Garder le rythme) fait très mal, mais c’est bien d’essayer de s’entraîner comme ça, parce que je sais qu’à l’avenir je vais être meilleur et je peux aller plus vite.

« Le paillis donne l’impression de courir au ralenti, donc c’était un peu difficile et à un endroit, c’était vraiment délabré et boueux, alors je suis resté coincé là pendant une seconde. J’aime généralement les parcours avec des collines, parce que c’est mon meilleur domaine dans lequel je suis bon, ce sont les collines. Je n’aime pas la platitude du parcours, mais dans les bois, il y a beaucoup de montées, de descentes et de virages, donc j’ai l’impression que c’est difficile.

Les programmes à distance de Maplewood ont une tradition d’excellence depuis de nombreuses années, et le senior Alex Donaldson ne s’attend pas à la règle. Avec l’arrivée de la mi-octobre dans la vallée de Mahoning, le moment des rencontres avec plus de poids est proche.

En remportant une victoire dans l’épreuve en 17:27,04, mardi, c’était l’occasion de rivaliser avec certains de ses amis des écoles voisines tout en se préparant pour les séries éliminatoires.

Une grande partie du parcours se déroule dans les bois, ce qui ne dérangeait pas les Rockets.

« Cela ne me dérange pas vraiment d’être seul dans les bois, je ne me soucie pas vraiment de la foule, je me mets juste dans une rainure dans les bois et tout ira bien » » Donaldson a dit. « Nous courons toujours assez fort, en gardant le kilométrage élevé. Nous continuerons cela presque jusqu’aux régionales, mais les districts ne sont pas une tâche trop lourde pour nous, nous devrions être capables de gagner cela, rien qu’en regardant la fin de l’année avec l’État et les régionales.

« Ça fait du bien de pouvoir faire la course avec des enfants autour de nous. »

Bien entendu, lorsque les attentes sont élevées, les efforts doivent être à la hauteur.

« J’essaie de courir chaque course comme si c’était la dernière, je suppose. J’ai fait quelques mauvaises courses cette année, mais j’ai juste hâte de le dire à la fin de l’année, » » Donaldson a dit. « (Les mauvaises courses) m’aident à me recentrer et à pouvoir y garder l’esprit parfois. C’est une longue saison, tu en as marre, tu n’es pas concentré, mais être battu de temps en temps est bon pour toi, ça me permet de rester concentré.

Ryan Church, étudiant en deuxième année à Bristol, a pris la deuxième place en 17:23,32, devançant un grand nombre de coureurs de Maplewood dans la ligne d’arrivée. Après avoir pris la 18e place lors de la même compétition l’automne dernier, l’amélioration a été spectaculaire.

«Je suis en quelque sorte resté avec le groupe pendant les deux premiers kilomètres. (Donaldson) a en quelque sorte décollé, j’allais essayer de le poursuivre, mais ce n’était pas à moi de le faire. » dit l’Église. « J’ai parcouru les deux milles et j’ai toujours opté pour le « dernier kilomètre, le meilleur kilomètre », alors j’ai en quelque sorte décollé, je me suis retrouvé dans le deuxième peloton, j’ai parcouru les 100 derniers mètres et j’ai décollé.

« J’aime m’asseoir et donner un petit coup de pied, donc c’était un peu ma course pour faire ça. Dans l’ensemble, c’était une bonne course pour moi.

La différence entre l’automne dernier et cet automne ? Une multitude d’étapes supplémentaires.

« Environ 400 milles supplémentaires d’ici le début de l’entraînement ont vraiment beaucoup aidé en termes de placement et de temps cette année », » dit l’Église. « Je suis très fier de cela, j’ai fini par être le coureur le plus rapide que mes entraîneurs ont eu depuis plus d’une décennie. C’était un effort pour y arriver, mais cela en valait vraiment la peine.

