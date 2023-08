Maple Park inaugure un nouveau château d’eau – Shaw Local

Le village de Maple Park a inauguré un nouveau château d’eau du côté ouest du village, près du parc Memorial.

Selon un communiqué de presse, les responsables du village ont organisé une cérémonie d’inauguration le 15 août. Le nouveau château d’eau sera le deuxième du village et fournira quatre fois la capacité du château d’eau actuel.

La deuxième tour est en chantier depuis plusieurs années et le projet de construction de 3,5 millions de dollars a été approuvé par le conseil du village plus tôt cette année, indique le communiqué.

La tour devrait être achevée avant l’automne 2024.

La présidente du village Suzanne Fahnestock et les administrateurs du village Tonia Groezinger, JT Peloso, Hillary Joy, Cliff Speare et Jen Ward étaient présents avec des casques et des pelles pour inaugurer la cérémonie marquant le début du projet. Ils ont été rejoints par des membres du public, du personnel et Jeremy Lin de Lintech Engineering.

« Le château d’eau est un élément important du plan du village visant à améliorer le service, la capacité et la pression de l’eau dans tout le village. Dans le cadre de la planification des infrastructures du village, le château d’eau desservira tous nos résidents, entreprises, protection contre les incendies et développement futur du village pour les années à venir », a déclaré Fahnestock dans le communiqué.