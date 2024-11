Maple Leafs sur l’échange de Timothy Liljegren : « Il va nous manquer »

INSCRIVEZ-VOUS / CONNECTEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES

Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada.

ABONNEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES

Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada.

«Il va beaucoup me manquer, mais c’est comme ça que ça se passe», a déclaré l’ailier des Leafs William Nylander jeudi matin avant l’entraînement matinal facultatif de Toronto au Scotiabank Arena. « Ce sera formidable pour lui d’avoir du temps de glace et de jouer. C’est ce que tout le monde veut en fin de compte.

Le prochain numéro de Your Midday Sun sera bientôt dans votre boîte de réception.

En vous inscrivant, vous consentez à recevoir la newsletter ci-dessus de Postmedia Network Inc.

Votre regard à midi sur ce qui se passe à Toronto et au-delà.

Contenu de l’article

« Cela ne s’est pas déroulé exactement comme il le souhaitait cette année, je suppose, mais vous lui souhaitez le meilleur », a déclaré Rielly quelques heures avant la mise au jeu entre les Leafs et le Kraken de Seattle en visite. « C’est un bon joueur. Il a une bonne éthique de travail. Je pense qu’il trouvera sa voie.

Rielly a récemment disputé son 800e match dans la LNH et, comme Liljegren, a été un choix de première ronde par Toronto. Rielly s’est développé comme l’organisation l’espérait après avoir été choisi cinquième en 2012. Liljegren, choisi 17e au classement général en 2017, ne l’a pas fait. On pourrait dire la même chose du défenseur Rasmus Sandin, choisi au premier tour en 2018 et échangé à Washington en 2023, n’ayant jamais répondu aux attentes à Toronto.

«C’est un défi», a déclaré Rielly à propos de la tâche que représente la quête d’un jeune défenseur pour trouver un rôle dans la LNH.