Maple Leafs de Toronto contre Bruins de Boston – Aperçu du match n°9, lignes projetées et informations télévisées

De retour au TD Garden pour la première fois depuis leur défaite en prolongation lors du septième match en mai dernier, les Maple Leafs se rendent à Boston pour un match de rivalité HNIC entre deux équipes affamées qui cherchent à se remettre sur les rails en début de saison (19 h HNE, Sportsnet/ Radio-Canada).

Les Maple Leafs devraient apporter trois changements à leur alignement depuis la défaite 5-1 de jeudi contre les Blues : Max Pacioretty reviendra de blessure à l’avant à la place de Pontus Holmberg, le 6’6 Philippe Myers devrait faire sa saison/ Les Leafs font leurs débuts sur la ligne bleue à la place de Conor Timmins, et Anthony Stolarz revient dans l’enceinte.

On s’attend également à ce que les Leafs s’en tiennent au duo Rielly-OEL qui a joué ensemble pendant la majeure partie de la défaite de jeudi contre St. Louis. Dans l’ensemble, alors que l’équipe cherche à animer les choses offensivement, Rielly-OEL leur donne une paire offensive dynamique pour s’associer avec leurs meilleures lignes à l’avant, laissant deux autres paires – McCabe-Tanev et Benoit-Myers – qui jouent un jeu plus simple, marque physique et d’arrêt du hockey.

Du côté de Boston, ils ont bouleversé leurs combinaisons de lignes à la recherche d’une étincelle offensive, après trois défaites consécutives au cours desquelles ils n’ont marqué que trois buts au total. Le jeune Matthew Poitras rejoindra un trio avec Brad Marchand et Charlie Coyle, qui n’ont totalisé qu’un but et quatre passes décisives en huit matchs. Pavel Zacha passera à l’aile à côté des recrues estivales Elias Lindholm et David Pastrnak.

Ayant besoin d’une réponse – en particulier de la part du premier trio – après deux vilaines défaites contre St. Louis et Columbus cette semaine, les Leafs sont à la recherche de leur première victoire en saison régulière à Boston depuis mars 2022.

L’entraîneur-chef des Bruins, Jim Montgomery, sur les différences dans le jeu des Leafs sous Craig Berube :

En regardant la cassette, vous pouvez voir l’identité de leur entraîneur-chef. C’est plus direct. Ils veulent être une équipe d’échec-avant. Ils veulent vous mettre sous la contrainte pour provoquer des revirements afin de créer des occasions de marquer. C’est le chef.

Craig Berube à propos de Philippe Myers faisant ses débuts avec les Leafs :

Il est venu au camp et a gagné une place. Il a joué physique. Il était bon en désavantage numérique. Il a très bien défendu là-bas. C’est un grand gars. C’est un jeu simple, mais il est difficile de jouer contre lui. Il a bien tué pour nous en pré-saison.

Bérubé sur ce que Timothy Liljegren doit faire pour réintégrer l’alignement :

C’est un peu un jeu de chiffres. Je l’ai mis là-dedans pendant un match, mais c’est difficile avec un seul match. Il doit être patient en ce moment. C’est comme ça. Nous prenons une décision en tant que personnel et organisation sur ce que nous pensons être le mieux à ce moment-là. Il travaille sur son jeu. Il aura une autre opportunité.

Bérubé sur le défi à relever ce soir :

Ce sera un match difficile, c’est sûr. Ils s’en sortiront fort, comme ils le font toujours. C’est une très bonne équipe et il y a beaucoup d’histoire entre ces deux équipes. Je m’attends à un match difficile de la part des deux équipes.

Ryan Reaves sur l’état d’esprit de l’équipe avant un samedi soir à Boston après deux défaites difficiles cette semaine :

On se sent bien. Nous avons eu un bon entraînement vendredi. Ce n’est pas la façon dont nous voulions jouer devant notre ville natale contre St. Louis, l’ancienne équipe du Chief. Ce n’était pas non plus un grand match à Columbus, mais vous allez avoir ces matchs. C’est une bonne occasion de sortir et de mettre un bon pied face à un rival de division. Ce sont deux équipes qui ne s’aiment pas. Nous allons devoir nous assurer de nous lever pour celui-ci.

Steven Lorentz sur l’état d’esprit de l’équipe après les défaites déséquilibrées de mardi et jeudi :

Nous essayons de rester léger. C’est une longue saison. Vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton de panique huit matchs après le début de la saison. Il va se passer beaucoup de choses. C’est un nouveau système. Il faut du temps aux gars pour s’adapter. Nous vivons cela en ce moment. Nous savons ce que nous devons faire. Nous devons juste faire les choses plus fort et un peu plus vite. Si nous faisons cela, tout ira bien.

Bérubé prend le pouls de l’équipe après quelques matchs difficiles :

Leur esprit est bon. Vous corrigez les choses avec des vidéos et des exposés, puis vous travaillez sur les choses en pratique. L’esprit et l’énergie étaient bons dans la pratique. Les gars sont prêts à partir ce soir. Eux aussi sont déçus. C’est comme ça. Les joueurs ne sont pas contents quand ils ne gagnent pas ou ne jouent pas bien. Ils comprennent cela.

Montgomery sur l’opportunité de Matthew Poitras sur le trio de Brad Marchand :

Il continue de jouer. On essaie de trouver le bon équilibre sur les lignes, et c’est une opportunité pour lui. Il joue contre les Maple Leafs de Toronto. Il vient juste à l’extérieur de Toronto. C’est une excellente opportunité. Tous ceux qui le connaissent – ​​et qui lui sont associés depuis l’âge de sept ans au hockey – vont le voir jouer contre les Maple Leafs. C’est une belle opportunité pour lui.

Lignes projetées des Maple Leafs de Toronto*

*les combinaisons de lignes officielles ne sont pas connues jusqu’à ce que les lignes se précipitent lors des échauffements

Attaquants

#23 Matthew Knies – #34 Auston Matthews – #16 Mitch Marner

#74 Bobby McMann — #11 Max Domi — #88 William Nylander

#67 Max Pacioretty – #91 John Tavares – #89 Nick Robertson

#18 Steven Lorentz — #64 David Kampf — #75 Ryan Reaves

Défenseurs

#44 Morgan Rielly — #95 Oliver Ekman-Larsson

#22 Jake McCabe – #8 Chris Tanev

#2 Simon Benoit — #51 Philippe Myers

Gardiens de but

#41 Anthony Stolarz

#60Joseph Woll

Suppléments : Conor Timmins, Timothy Liljegren, Pontus Holmberg

Blessé (LTIR): Calle Jarnkrok, Jani Hakanpaa, Connor Dewar, Dakota Mermis

Lignes projetées des Bruins de Boston

Attaquants

#18 Pavel Zacha — #28 Elias Lindholm — #88 David Pastrnak

#63Brad Marchand — #13 Charlie Coyle — #51 Matthieu Poitras

#11 Trent Frédéric — #39 Morgan Geekie — #55 Justin Brazeau

#19 John Beecher — #47 Mark Kastelic — #45 Cole Koepke

Défenseurs

#27 Hampus Lindholm — #25 Brandon Carlo

#6 Mason Lohrei — #73 Charlie McAvoy

#91 Nikita Zadorov — #52 Andrew Peeke

Gardiens de but

#1 Jeremy Swayman

#70Joonas Korpisalo