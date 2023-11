Mao l’a loué, Xi Jinping l’a poussé : ce que l’accent renouvelé sur « l’expérience Fengqiao » dit de la Chine « dans la nouvelle ère »

Le China Police Daily a qualifié cet incident de dernier exemple de « l’expérience Fengqiao dans la « nouvelle ère » », faisant référence à l’expression utilisée par le président Xi Jinping pour décrire la Chine sous sa gouvernance. Grâce aux mégadonnées, il n’a fallu que cinq minutes à la police pour prévenir un cybercrime, selon le rapport.

Datant de l’époque de Mao Zedong, « l’expérience Fengqiao », ou Fengqiao Jingyan, est un mécanisme permettant de mobiliser les masses pour résoudre les conflits sociaux au niveau local sans avoir besoin d’impliquer des instances juridiques supérieures. Il doit son nom au district du Zhejiang qui aurait été salué par Mao en 1963 pour sa gestion des problèmes sociaux au niveau local.

Cependant, même si le mécanisme vise à éliminer les menaces à la stabilité sociale au niveau local, les analystes préviennent qu’il pourrait également être utilisé comme un outil de surveillance sociale et politique et amènent les fonctionnaires de niveau inférieur à cacher leurs problèmes à leurs supérieurs.

Depuis Mao, aucun haut dirigeant chinois n’a été cité comme ayant fait des remarques publiques sur Le mécanisme – jusqu’à ce que Xi le fasse il y a 20 ans, selon une étude du China Media Project (CMP) basée sur des décennies d’archives médiatiques officielles.

Xi a toujours soutenu ce modèle en tant que véhicule de gestion sociale et de stabilité depuis qu’il était chef du Parti communiste du Zhejiang au début des années 2000.

En 2013, marquant le 50e anniversaire des commentaires de Mao sur l’expérience de Fengqiao, Xi a publié des « instructions importantes » sur son développement, selon les médias d’État.

Encore une fois, dans son rapport de travail au 20e congrès national du parti l’année dernière, Xi a noté l’expérience de Fengqiao comme faisant partie intégrante de l’amélioration de la « gouvernance sociale ».

Le Quotidien du Peuple, porte-parole du parti, a également mis en avant ce concept ces dernières années. Le dernier exemple en date était un commentaire de septembre, dans lequel il mentionnait ses nouvelles caractéristiques de « combinaison de la puissance humaine et de la technologie ».

Lundi, Xi a assisté à Pékin à une conférence centrée sur l’expérience Fengqiao – appliquée à l’échelle nationale au cours des 60 années écoulées depuis que Mao l’a applaudie. Xi a également reçu des représentants des autorités locales de tout le pays qui appliquent le « modèle Fengqiao » dans leur administration quotidienne.

S’adressant à l’événement, le plus haut responsable de la sécurité du parti, Chen Wenqing, a déclaré que la Chine s’en tiendrait à ce modèle et le développerait afin que la prévention des conflits et la médiation puissent être menées par les organismes de base et le public afin de construire un environnement social sûr et stable, a déclaré l’État. a rapporté l’agence de presse Xinhua.

« Nous devons faire en sorte que « les petites choses ne quittent pas le village, les grandes choses ne quittent pas la ville et les conflits ne reprennent pas » », a-t-il déclaré, faisant référence au concept central de l’expérience Fengqiao mise en évidence dans les années 1960.

Faisant rapport sur la conférence, le People’s Court Daily, soutenu par l’État, a exhorté les tribunaux au niveau communautaire à résoudre les conflits publics avant qu’ils n’aboutissent à un litige, citant l’exemple d’un tribunal de la province du Jiangsu qui a réduit les affaires entendues de 70 pour cent en 10 ans.

Le président chinois Xi Jinping salue lundi à Pékin les représentants des autorités locales qui appliquent le « modèle Fengqiao » dans la gouvernance au niveau communautaire. Photo : Xinhua

Le concentration renouvelée L’expérience de Fengqiao indique qu’il existe de nombreux conflits et défis sociaux en Chine, a déclaré Dali Yang, politologue à l’Université de Chicago.

« Je crois que « l’expérience » est étroitement liée au maintien de la stabilité sociale », a-t-il déclaré.

C’est devenu un modèle de gestion sociale à la chinoise, comme le « système de grille », a ajouté Yang.

Le système de gestion de type grille, introduit en 2004 à Pékin, est désormais largement adopté dans toute la Chine. Il s’agit de diviser les grandes villes en petits segments placés sous la surveillance d’unités policières et gouvernementales spécifiques jusqu’au niveau le plus bas, dans un système qui permet d’identifier clairement qui tenir pour responsable en cas d’incidents indésirables.

Cela a également été signalé par certains observateurs comme un outil de contrôle social.

Mais Yang a déclaré que le modèle Fengqiao était une méthode réaliste de gestion sociale, dans la mesure où le système judiciaire a un pouvoir limité et qu’il coûterait très cher de résoudre tous les conflits par la loi.

Dans un discours de 2021 rapporté par Qiushi, la revue théorique la plus faisant autorité du parti, Xi a déclaré que les circonstances particulières de la Chine signifiaient qu’elle ne pouvait pas devenir « un pays de litige ».

“Nous avons 1,4 milliard d’habitants. Si tout, petit ou grand, devait être décidé par un procès, notre système ne serait pas en mesure de supporter le fardeau”, a-t-il déclaré, appelant à davantage de pouvoir juridique pour guider et arbitrer les conflits. insistant sur l’expérience Fengqiao.

Lorsque Mao a fait l’éloge du modèle, son objectif sous-jacent était de « libérer les masses et de s’appuyer sur elles » et de résoudre les tensions au niveau local. Il avait non seulement applaudi l’idée, mais avait également écrit des instructions sur l’extension de l’expérience à « divers domaines ».

Dépoussiéré sous l’ère Xi, le concept a été réappliqué dans le cadre d’un processus général de contrôle social et politique beaucoup plus important sur l’ensemble de la société chinoise, selon le directeur du CMP, David Bandurski.

« C’est désormais devenu une partie importante du langage officiel concernant l’état de droit et la sécurité publique », a-t-il déclaré.

Il n’existe pas de définition claire de l’expérience de Fengqiao, seulement un vague principe selon lequel les conflits doivent être résolus au niveau local et non transmis au système de gestion.

L’une des caractéristiques d’un système dirigé par un parti était qu’il n’existait pas de modèle juridiquement défini, a déclaré Yang de l’Université de Chicago. Les hauts dirigeants proposaient généralement un aperçu vague, tandis qu’en pratique, les gens suivaient généralement le précédent.

04:53 Xi Jinping met l’accent sur le leadership du parti à l’approche de la clôture du Parlement Xi Jinping met l’accent sur le leadership du parti à l’approche de la clôture du Parlement

Un article récent du Peace Times, le journal officiel de la police du Zhejiang, donnait un exemple du modèle à l’œuvre dans un commissariat de police de Fengqiao, berceau du concept.

Le rapport indique que la police avait trois objets dans son sac : un tabouret, un bloc-notes et un ballon de basket. Ils s’assoient sur le tabouret pour discuter avec les villageois autant que possible, enregistrent leurs plaintes sur un bloc-notes et jouent au basket avec les jeunes pour développer des liens étroits.

“En conséquence, les villageois… signaleront à la police toute information concernant un crime”, indique l’article, soulignant comment un officier a découvert deux stratagèmes de jeu grâce à une information.

Bandurski a déclaré qu’il y avait des raisons de s’inquiéter de ce modèle, le décrivant comme une méthode de surveillance sociale et politique à grande échelle.

Dans un article publié en 2018 pour le CMP, Bandurski a écrit que « la vision de Xi consistant à « renforcer la gestion sociale et de la sécurité publique » dans le nouvelle ère à travers la mobilisation des masses peut être observé dans les activités d’« organisations communautaires » telles que les « Vieux voisins de Shijingshan » ». Il faisait référence à un groupe de surveillance des quartiers de l’ouest de Pékin – des volontaires de la sécurité publique connus pour agir comme « les yeux et les oreilles » de la police locale.

Les activités du groupe, ce que Bandurski appelait ses « voies de bavardage », ont conduit à la arrestation de la rock star chinoise Chen Yufan pour possession illégale de drogues en novembre 2018 et l’annulation du concert du 20e anniversaire de son groupe.

Yang a déclaré que l’expérience Fengqiao étant un concept vague, les différents gouvernements locaux en avaient leur propre compréhension et ne pouvaient mettre en œuvre le modèle qu’au mieux de leurs capacités.

Le modèle pourrait également inciter les réseaux de niveau inférieur à tenter de balayer les problèmes sous le tapis, a-t-il déclaré.

« Comme nous pouvons le constater avec le récent effondrement du gymnase du Heilongjiang, lorsque des accidents surviennent, la première chose que les autorités locales veulent faire est de maintenir la stabilité et d’arranger les choses, afin qu’elles ne subissent aucune perte », a-t-il déclaré.

Trois étudiants ont été tués en début de semaine lorsque le toit d’une salle de fitness à Jiamusi, dans la province du Heilongjiang (nord-est), s’est effondré à la suite de fortes chutes de neige. Les publications en ligne sur l’incident ont depuis été supprimées et la mère de l’une des victimes a affirmé sur les réseaux sociaux qu’elle avait subi des pressions de la part des autorités locales pour ne rien dire.