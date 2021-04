M. Mao Ayuth, qui était également romancier, poète et scénariste, a commencé sa carrière cinématographique dans les années 60 et au début des années 70, dans ce qui est devenu un âge d’or du cinéma cambodgien. Le cinéma a prospéré sous le chef du pays à l’époque, le prince Norodom Sihanouk, un cinéaste passionné qui a réalisé ses propres films.

Phos Sovann, un porte-parole du ministère, a déclaré que la cause était des complications de Covid-19.

Mao Ayuth, l’un des rares cinéastes cambodgiens à avoir survécu à l’ère des Khmers rouges, au cours de laquelle la plupart des artistes et intellectuels ont été tués, et qui est ensuite devenu secrétaire d’État au ministère de l’Information, est décédé le 15 avril à Phnom Penh, au Cambodge. Capitale. Il avait 76 ans.

Le premier film de M. Mao Ayuth était l’un des derniers films à atteindre l’écran avant que le fanatique communiste khmer rouge n’arrive au pouvoir en 1975 et tente d’éradiquer tous les aspects de la culture, y compris l’éducation, les arts et la religion.

Après qu’une invasion vietnamienne a chassé les Khmers rouges du pouvoir en 1979, M. Mao Ayuth est retourné à son métier, mais à ce moment-là, Phnom Penh était une ville fantôme. Il n’y avait pas de cinémas et pas de financement pour le matériel de cinéma.

Il a raconté son histoire dans une interview en 2011 avec Tilman Baumgärtel, journaliste et professeur de théorie des médias à l’Université des sciences appliquées de Mayence, en Allemagne, qui a également enseigné pendant un certain temps à l’Université royale de Phnom Penh.

Pendant près de quatre ans, alors que plus de 1,7 million de personnes ont été massacrées, M. Mao Ayuth a survécu en cachant ses antécédents en tant qu’artiste, se faisant passer pour un photographe de mariage.

Un seul exemplaire du film a été réalisé, ce qui a exigé qu’il soit transporté de théâtre en théâtre par messager. Son parcours n’a duré que quelques semaines. Les forces khmères rouges se rapprochaient de Phnom Penh – selon certains témoignages, le bruit de l’artillerie pouvait être entendu de l’intérieur des théâtres – et lorsque la ville est tombée le 17 avril 1975, cet unique exemplaire a été perdu.

Il faudrait environ une autre décennie avant que son deuxième film ne soit projeté, en 1988. Ce film, « Chet Chong Cham»(« Je veux me souvenir »), une histoire de survie au cours des décennies précédentes de guerre civile et de ruine, est racontée dans des flashbacks dans des flashbacks. Il s’est également avéré populaire parmi un peuple avide de voir des scènes de son passé récent.

L’industrie cinématographique cambodgienne a alors connu ce qui aurait pu être la croissance la plus rapide et le déclin le plus rapide au monde. À son apogée, l’industrie a produit 167 films en 1990; le nombre est tombé à seulement 31 en 1994.

Une des raisons était la concurrence de films étrangers plus flashy; un autre a été l’avènement de la télévision au Cambodge. Mais la principale cause était le piratage de films. Dès qu’un film était projeté, il était piraté et ramené à la maison sur des disques. L’absence de lois strictes sur le droit d’auteur continue d’affaiblir le cinéma cambodgien.

Le film le plus populaire de M. Mao Ayuth, «Ne Sat Kror Per» («Le crocodile»), en 2005, était vaguement basé sur ses souvenirs d’enfance de chasseurs de crocodiles, racontant l’histoire d’une chasse au mythique roi des crocodiles.

Il est né le 8 juillet 1944, dans la province de Kampong Cham, dans les basses terres centrales. Son père, Men Thoeung, était un fonctionnaire de la commune. Sa mère était Tai Sing.

Après avoir assisté à un programme de scénarisation au début des années 1960, M. Mao Ayuth a travaillé dans la première chaîne de télévision du Cambodge, commençant comme assistant de production et devenant directeur de l’information.

Une décennie plus tard, il se rend en France avec une bourse de l’agence nationale de la télévision et de la radio. Lors de vacances dans les Alpes suisses, il a utilisé sa caméra à manivelle pour produire des images qui sont devenues une partie de «Beth Phnek Hek Troung». Les scènes hivernales des montagnes, des remontées mécaniques et des touristes en chapeaux de fourrure étaient un frisson pour les Cambodgiens, qui n’avaient jamais vu de neige.