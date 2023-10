Manzo Mercantile : une entreprise en expansion appartenant à des femmes | Nouvelles

En tant que mère de cinq enfants et propriétaire d’entreprise qui travaille sept jours sur sept, Summer Manzo décrit sa vie comme complètement chaotique.

Summer est propriétaire des sites Mercantile de Bentonville et de Fayetteville et a annoncé le 18 septembre que la franchise s’étendrait bientôt également à Rogers. Ces magasins proposent des produits de près de 100 artistes et vendeurs tous situés en Arkansas.

Avant de démarrer son entreprise à Bentonville il y a quatre ans, Summer travaillait comme enseignante en maternelle tandis que son mari, Robert Manzo, travaillait comme chef de projet.

Pendant ce temps, Robert a créé sa marque Happy State Co., vendant des souvenirs de l’Arkansas, des chapeaux aux chaussettes, qui était à l’origine un concert parallèle, a déclaré Summer.

Les Manzos ont tenu des stands lors d’événements dans le nord-ouest de l’Arkansas, tels que le premier vendredi à Bentonville, le Springsfest sur Dickson Street, la Block Party sur Block Avenue et les nombreux marchés de producteurs organisés dans la région pour vendre leurs produits. Summer a déclaré que cela les avait amenés à s’impliquer dans la communauté des fournisseurs locaux.

Les Manzos ont déménagé de Caroline du Sud vers l’Arkansas. Summer a déclaré qu’ils avaient trouvé la communauté de NWA beaucoup plus conviviale.

« Être enseignant en maternelle n’allait pas nourrir un groupe d’enfants », a déclaré Summer, « alors j’ai décidé de transformer son travail parallèle en quelque chose de plus grand. Comme nous faisions partie de la communauté des créateurs locaux et que nous faisions les spectacles, nous pensions simplement que nous avions besoin d’un endroit où (les vendeurs) pourraient vendre leurs produits tout le temps.

Travailler avec la communauté locale donne aux Manzos accès à de nombreux articles uniques, même s’ils peuvent toujours être sélectifs dans ce qu’ils achètent auprès d’un vendeur, a déclaré Summer.

Lorsque Robert a connu son deuxième licenciement dans la région de la NWA en 2019, le Bentonville Mercantile est devenu une entreprise à part entière, car Summer a déclaré qu’elle souhaitait mieux subvenir aux besoins de sa famille.

Cependant, le fait d’être une entreprise appartenant à une femme entraîne encore certaines frustrations, a déclaré Summer.

« J’ai eu des gens qui sont venus me voir et m’ont dit : « Votre mari est-il disponible ? » ou ‘Puis-je lui parler en tant que propriétaire ?’ », a déclaré Summer. « Je ne pense pas que les femmes soient toujours prises au sérieux. Jusqu’à l’année dernière, il travaillait à temps plein, donc c’était juste moi, et ils le réclamaient toujours. Je suis en charge et je suis ici tous les jours.

Summer a expliqué le travail du magasin en matière de consignation. Le professeur Emir Phillips, professeur d’économie à l’UA, a déclaré qu’une entreprise de consignation est le cas où les expéditeurs conviennent avec l’entreprise de vendre le produit dans le magasin en échange d’une partie du chiffre d’affaires. Il a également expliqué les avantages et les inconvénients du modèle économique.

« Les articles qui ne se vendent pas peuvent occuper un espace précieux », a déclaré Phillips, « et la gestion du processus de retour aux expéditeurs peut prendre beaucoup de temps. Cela peut également conduire à un inventaire diversifié et en constante évolution, ce qui peut attirer les clients.

Il peut y avoir certains inconvénients à s’approvisionner auprès de fournisseurs exclusivement locaux, comme le stock limité de nombreux articles et les vendeurs souhaitant des ventes plus rapides, a déclaré Summer. Le magasin ne peut pas tout vendre chaque mois.

L’été a fait un Publication Facebook Le 6 septembre sur son compte professionnel documentant une brouille entre elle et un vendeur qui faisait partie du Bentonville Mercantile depuis son ouverture en 2019.

Summer a déclaré avoir fait face à un manque de respect de la part du vendeur à plusieurs reprises, ils ont donc choisi de retirer les pièces des magasins.

Passer du temps avec sa famille est devenu la principale stratégie de Summer pour faire face à l’épuisement professionnel dû à l’exploitation de deux – bientôt trois – magasins chaque jour de la semaine, a-t-elle déclaré.

«Nous veillons à organiser des soirées en amoureux et du temps en famille», a-t-elle déclaré. « Nous avons des enfants qui font du sport, alors nous aimons sortir et aller regarder. Nous veillons à dîner ensemble presque tous les soirs et nos enfants participent aux spectacles. Ce n’est peut-être pas le (le plus amusant), mais au moins nous sommes ensemble.