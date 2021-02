Mises à jour en direct ISL 2020-21 Odisha FC vs ATK Mohun Bagan: ATK Mohun Bagan mener 2-1 contre Odisha FC, et cherchera à combler l’écart avec Mumbai City FC, qui est au sommet de la Super Ligue indienne (ISL) Tableau des points 2020-21 lors du match n ° 84 au stade GMC de Bambolim, Goa, samedi. Manvir Singh marque au premier poteau d’Arshdeep pour redonner l’avance à ATKMB. Cole Alexander a marqué un étonnant à distance juste avant la mi-temps pour égaliser pour l’Odisha FC. Manvir Singh trouve le fond des filets sous un angle serré dans la deuxième phase d’un jeu arrêté. L’ATK Mohun Bagan occupe la deuxième place du tableau des points et cherchera à réduire l’écart avec le haut du tableau tandis qu’Odisha, en bas du tableau, cherche à remporter sa deuxième victoire de la saison. Suivez toutes les mises à jour en direct d’Odisha FC vs ATK Mohun Bagan sur le blog de News18 Sports.

L’ATK Mohun Bagan et Odisha se sont rencontrés pour la dernière fois le 3 décembre où l’ancien a gagné 1-0. C’était une victoire de dernière minute puisque Roy Krishna a marqué le vainqueur à la cinquième minute du temps d’arrêt. ATK Mohun Bagan avait plus de tirs cadrés et dans l’ensemble, avait également plus de possession. ATKMB a commis plus de fautes que l’Odisha FC et a remporté une grande victoire à la Fatorda.

Il y aura une pression supplémentaire sur l’Odisha FC alors qu’il cherche à remporter une série de cinq matchs sans victoire sous la direction de Gerald Peyton, qui a pris la charge à titre provisoire. « Lors des six derniers matchs, nous allons montrer une attitude positive, une détermination à gagner le plus de matchs possible et à faire avancer le club », a déclaré Peyton. « Si vous regardez presque tous les matchs auxquels nous avons joué, nous avons été à une fraction de distance (d’obtenir des résultats). Cela a été un but dans chaque match et trouver cette combinaison pour gagner des matchs, je suis sûr que nous sommes va trouver ça », a ajouté Peyton.

L’entraîneur de l’ATKMB, Antonio Lopez Habas, est conscient qu’Odisha aura encore plus faim cette fois, alors qu’ils se préparent à vivre sans Baxter. « Nous devons jouer contre Odisha de la même manière que nous jouons contre Mumbai », a déclaré Habas. « Ils sont dans une situation particulière parce que l’entraîneur est absent. Peut-être que lorsque l’équipe change ou que l’entraîneur change, la motivation augmente », a-t-il ajouté.