Mumbai: Manushi Chillar, lauréate du concours Miss Monde 2017, a été engagée par les Nations Unies pour une initiative mondiale appelée #OrangeTheWorld pour sensibiliser à la violence sexiste. L’acteur mannequin de 23 ans a déclaré que les femmes sont les plus vulnérables à la violence sous diverses formes partout et qu’elle leur tient à cœur. «Les femmes de tous les groupes d’âge courent un risque constant et il est déchirant de ressentir cela moi-même en tant que femme, a déclaré Chillar dans un communiqué. Elle a déclaré que les femmes doivent élever leur voix contre la violence et également donner aux autres femmes les moyens de se lever. L’acteur croit COVID-19[feminine – le verrouillage induit, qui s’est emparé du monde entier au début de 2020, a conduit à une augmentation du nombre de cas de violence à l’égard des femmes. « Pendant le COVID-19[feminine pandémie, la violence contre les femmes s’est assombrie. Les cas de violence domestique ont augmenté. Mais alors que nous travaillons à sortir de COVID-19[feminine nous devons également travailler activement à la reconstruction d’un monde sûr pour les femmes », a-t-elle déclaré.

Sur le plan du travail, Chillar devrait faire ses débuts d’actrice dans le drame historique de Yash Raj Films «Prithviraj» face à Akshay Kumar. Le film, réalisé par Chandraprakash Dwivedi, est basé sur la vie de Samrat Prithviraj Chauhan. Kumar jouera le personnage titulaire, tandis que Manushi essayera le rôle de Sanyogita.