Manushi Chillar rompt avec son beau business Nikhil Kamath ? Voici la vérité

Miss Monde 2017 Manushi Chhillar et co-fondateur de Zerodha Nikhil KamathLes rumeurs de rencontres ont commencé en 2021. Il a été rapporté que le Prithviraj Chauhan L’actrice a trouvé l’amour en Nikhil Kamath et ils vont bien. C’est après que leurs photos de Rishikesh soient devenues virales que les rumeurs de leur liaison ont fait la une des journaux. Cependant, récemment, Nikhil Kamath a fait la une des journaux alors que son nom était lié à Rhéa Chakraborty. Les rumeurs allaient bon train selon lesquelles quelque chose se tramait entre Rhéa Chakraborty et Nikhil Kamath. Alors, quelle est la relation entre Manushi Chillar et Nikhil Kamath ? Voici ce que nous savons de leur dernier statut relationnel.

Manushi Chillar et Nikhil Kamath ont-ils rompu ?

Un reportage paru dans News18 Showsha suggère que Manushi Chillar et Nikhil Kamath ne sont plus un couple. En fait, ils auraient rompu il y a près de trois mois. Les rumeurs de lien entre Rhea Chakraborty et Nikhil Kamath n’ont rien à voir avec sa prétendue rupture avec Manushi. Le portail avait une source disant que Manushi et Nikhil se sont séparés bien que la raison de leur séparation soit très floue. La source aurait déclaré : « Oui, c’est vrai que Manushi et Nikhil se fréquentaient depuis un certain temps. Mais ils se sont séparés il y a quelques mois, pour être plus précis, il y a trois mois. La raison derrière leur rupture. Cela reste flou, mais le fait est qu’ils se sont séparés à l’amiable. » La source a ajouté que Manushi Chillar est désormais célibataire et heureux.

C’est en juin de cette année que Manushi Chillar avait elle-même révélé son statut relationnel. Elle avait déclaré qu’elle était très célibataire. À Bollywood Hungama, elle a déclaré qu’elle ne ferait pas tout son possible pour cacher une relation car c’est tout à fait normal. Elle a dit que tout le monde sortait ensemble et qu’il n’y avait rien à cacher. Mais elle a catégoriquement nié être en couple pour le moment.

Les prochains films de Manushi Chillar

Manushi Chillar a remporté le concours Miss Monde en 2017 et a fait ses débuts l’année où Akshay Kumar a remporté le concours. Prithviraj Samrat en 2022. Elle va désormais faire partie de La grande famille indienne qui met en vedette Vicky Kaushal comme protagoniste principal. Elle a aussi Téhéran en cours.