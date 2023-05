Manushi Chillar fait tourner les têtes dans une magnifique robe blanche alors qu’elle fait ses débuts au Festival de Cannes, découvrez les photos

L’ancienne Miss Monde et actrice de Bollywood Manushi Chillar a fait monter la température lorsqu’elle a opté pour une robe blanche envoûtante pour ses débuts au Festival de Cannes. Elle ressemblait à une Cendrillon blanche dans sa tenue tout en posant pour les médias.

Manushi portait la robe de Fovari à Cannes, elle a associé sa tenue à des talons verts et à un superbe décolleté. Elle a été vue affichant son beau sourire en posant pour les papas le premier jour du Festival de Cannes 2023.

En 2017, Manushi Chhillar a remporté le concours Femina Miss India, représentant son État d’origine, l’Haryana, et est devenue la sixième Indienne à être couronnée Miss Monde. Chhillar est né dans une famille Haryanvi le 14 mai 1997, dans le village de Bamnoli, district de Jhajjar. Son père, le Dr Mitra Basu Chhillar, travaille pour l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO), et sa mère, le Dr Neelam Chhillar, travaille à l’Institut du comportement humain et des sciences connexes en tant que médecin et chef de département de neurochimie.

Pendant ce temps, Sara Ali Khan, qui a également fait ses débuts au Festival de Cannes, a opté pour un look desi. Elle a été vue portant un magnifique lehenga tout en posant pour les caméras. Les photos de Sara Ali Khan sur le tapis rouge font le tour des réseaux sociaux. Elle a également parlé aux paparazzi de ses débuts et de sa tenue sur le tapis rouge. Lorsqu’on lui a demandé comment elle se sentait en faisant ses débuts au 76e Festival de Cannes, Sara a répondu : « Un peu nerveuse, j’ai toujours aspiré à être ici un jour, et je n’arrive pas à croire que je suis là. »





En parlant de son look, l’actrice de Love Aaj Kal a ajouté : « Mon look, c’est Abu (Jani) et Sandeep (Khosla). C’est un travail artisanal indien traditionnel. J’ai toujours été très fière de mon indianité. Elle incarne donc qui je suis, c’est frais, c’est moderne, mais aussi traditionnel indien. »

Côté travail, on verra ensuite Sara dans la comédie romantique Zara Hatke Zara Bachke dans laquelle elle est jumelée avec Vicky Kaushal. Réalisé par Laxman Utekar et produit par Jio Studios et Maddock Films, le film sort en salles le 2 juin.