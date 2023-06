Manushi Chillar est ravie que le concours de beauté Miss Monde 2023 arrive en Inde après 27 ans

Ancienne gagnante de Miss Monde Manushi Chhillar est sans aucun doute une self-made woman qui gravit les échelons du succès à chaque pas qu’elle franchit. Aujourd’hui, elle est un modèle pour les jeunes femmes, non seulement à cause de sa beauté, mais aussi parce qu’elle a inspiré les gens du monde entier avec son parcours inspirant qui a accompagné la couronne de Miss Monde. Après avoir hissé haut le drapeau et ramené la couronne convoitée de Miss Monde après 17 ans en 2017, Manushi a été imparable, établissant la norme du succès et établissant une marque plus reconnaissable pour soi dans les mondes du glamour et du cinéma.

C’est une nouvelle passionnante pour Manushi de voir Miss Monde hébergée en Inde

Manushi, qui a représenté l’Inde au niveau mondial, est ravie et honorée de faire partie du 71e concours Miss Monde 2023, qui se déroulera en Inde. Aujourd’hui, l’Organisation Miss Monde a confirmé que le 71e concours de Miss Monde aura lieu en Inde, marquant le retour du concours en Inde après 27 ans. De toute évidence, c’est une nouvelle excitante pour Manushi de voir Miss Monde hébergée en Inde alors que sa vie a changé après la grande victoire qu’elle a apportée en Inde.

Partageant son enthousiasme et la nouvelle, Manushi a écrit sur ses réseaux sociaux : « Wohoo ! Super ravie d’accueillir le concours @missworld en Inde !! »

Pour Manushi, qui a été couronnée Miss Monde en 2017, c’est en effet un moment dont elle peut être fière. En tant qu’ancienne gagnante et reine, Manushi a toujours montré les cordes à ses successeurs. L’actrice est toujours vue enracinée pour les autres et il sera passionnant de savoir qui sera couronnée Miss Monde cette année.

La sincère, travailleuse et intelligente Manushi s’est définitivement fait un grand nom et est devenue une influenceuse mondiale, son parcours est définitivement une source d’inspiration.

En attendant, côté travail, l’actrice sera vue à Téhéran aux côtés de John Abraham et Opération Valentine avec Varun Tej parmi tant d’autres.