Manushi Chhillar révèle qu’elle devait travailler plus dur pour changer la croyance selon laquelle « les reines de beauté ne peuvent pas agir »

L’ancienne Miss Monde Manushi Chhillar a récemment parlé de son parcours pour remporter le concours de beauté convoité et de son incursion dans le cinéma. Comme nous le savons, le premier film de Manushi, Samrat Prithviraj, n’a pas réussi à se produire au box-office. Mais l’actrice a pris l’échec dans sa foulée, révélant qu’elle avait beaucoup appris de l’équipe du film, sur les plateaux de tournage. Parmi les autres choses dont elle a parlé, la mannequin devenue actrice a partagé ses réflexions sur la notion préconçue des gagnants du concours de beauté qui ne se produisent pas à l’écran.

Manushi Chhillar sur l’affirmation « les filles du concours ne peuvent pas agir »

Dans une interaction avec Hindustan Times, Manushi Chhillar a expliqué comment l’industrie cinématographique a mis les filles du concours sous une étiquette, affirmant qu’elles ne savent pas comment agir. En fait, elle aussi a dû faire face à de tels commentaires au cours des premières années de sa carrière cinématographique. Mais c’est en travaillant très dur qu’elle a réussi à prouver que les gens de l’industrie cinématographique avaient tort. « Il y a une idée préconçue que les filles de concours ne peuvent pas jouer. Quand je suis arrivée ici, les gens de l’industrie m’ont dit: » Oh, vous savez, les gens pensent que les filles de concours ne peuvent pas jouer, les reines de beauté ne peuvent pas jouer « , a-t-elle déclaré.

On a demandé à Manushi Chhillar de travailler plus dur

« Même chez YRF (Yash Raj Films), ils m’ont dit ‘Tu dois travailler un peu plus dur parce que tu dois surmonter les idées préconçues.’ Je ne m’en étais pas rendu compte en tant que tel à l’époque », a ajouté Manushi Chhillar. L’actrice de Samrat Prithviraj, cependant, a estimé que certains des « meilleurs acteurs » de Bollywood, dont Aishwarya Rai Bachchan et Priyanka Chopra, se débrouillaient exceptionnellement bien dans le monde du cinéma, contrairement à la croyance.

Manushi Chhillar compare les industries du cinéma et des concours de beauté

Établissant des comparaisons entre le concours de beauté et l’industrie cinématographique, Manushi Chhillar a déclaré que si le premier consiste à s’entraider et à « la fraternité », le showbiz était assez différent et un domaine farouchement « concurrentiel ». « Miss Monde a été une expérience unique dans une vie, jouer est un métier », a-t-elle conclu.

Les prochains films de Manushi Chhillar

Manushi Chhillar a quelques projets alignés dans sa cagnotte. Elle a été engagée pour Bade Miyan Chote Miyan du réalisateur Ali Abbas Zafar, titré par Akshay Kumar et Tiger Shroff. L’ensemble de distribution comprend également Sonakshi Sinha, Janhvi Kapoor, Alaya F, Prithviraj Sukumaran et Jugal Hansraj. Manushi fait également partie de Téhéran d’Arun Gopalan, où elle partagera l’espace d’écran en face de John Abraham.