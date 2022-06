Manushi Chhillar révèle pourquoi elle ne peut pas choisir l’éducation plutôt que Bollywood

L’ancienne Miss Monde Manushi Chhillar, qui a fait ses débuts à Bollywood avec le film Samrat Prithviraj mettant en vedette Akshay Kumar, s’est ouverte sur sa profession et a révélé qu’elle ne pouvait pas retourner à sa vie étudiante car elle est maintenant une personnalité publique.





Manushi a révélé comment sa vie a changé après être devenue actrice. Pour les non-initiés, elle était étudiante au MBBS avant de remporter le titre de Miss Monde. En parlant à India.com, l’actrice a révélé qu’elle n’avait jamais terminé sa médecine et qu’elle en faisait l’expérience pour la première fois car c’est une profession très différente. Elle a déclaré: «Ce n’est pas comme un travail normal où les gens travaillent de 9h à 17h du lundi au vendredi, ce n’est pas comme ça que ça marche, l’industrie cinématographique est très différente, il y a des jours où vous êtes en fait très occupé et il y a des jours où vous n’ont pas de travail. Et la seule différence, c’est qu’avant j’étudiais, et maintenant je travaille.





Tout en parlant de son éducation, elle a déclaré: «Je ne viens pas d’un milieu cinématographique, donc le risque et l’insécurité seront beaucoup plus importants. J’ai toujours pensé qu’après avoir terminé l’université, je participerais à Miss Inde parce que j’ai toujours voulu être Miss Monde. Je suis content d’avoir eu l’opportunité et beaucoup de gens parlent du bon endroit, de la bonne chose et du bon moment et c’est ce qui s’est passé avec moi.

Maintenant, elle pense qu’elle ne peut pas terminer ses études car elle pense que des opportunités l’auraient attendue. L’idée de revenir n’était pas quelque chose qu’elle voulait car elle savait qu’elle ne serait plus une étudiante normale. “Je n’ai pas cette intimité, donc ça va, j’ai aussi beaucoup d’amour et d’appréciation. Mais ce n’est pas grave si vous voulez étudier, la confidentialité et l’anonymat sont deux choses très importantes », a-t-elle déclaré.