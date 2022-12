Manushi Chhillar à Shalini Pandey : les beautés qui ont fait leurs débuts à Bollywood en 2022 [Watch Video]

Débutants Bollywood de l’année 2022 : Entrer dans Bollywood ou dans l’industrie cinématographique est difficile. Chaque année, de nombreux films sont produits et cette industrie a besoin de visages différents. Il y a eu de nombreux nouveaux arrivants dans l’industrie de Bollywood. Les nouveaux acteurs et actrices travaillent dur pour entrer à Bollywood. En 2022, de nombreux débutants se sont admirablement comportés au cinéma. De l’ancienne Miss Monde 2017 Manushi Chhillar à l’actrice Telugu Shalini Pandey et plus encore, ils feront tous leurs débuts cette année, en 2022. Dans cette vidéo, vous pouvez voir les débutants de Bollywood pour l’année 2022. Regarder la vidéo.