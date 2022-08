Manuels de pièces et de réparation pour les MacBook M1 ajoutés au programme d’auto-réparation d’Apple

À la fin de l’année dernière, Apple a annoncé son programme de réparation en libre-service qui permettrait aux clients d’accéder à des pièces, des outils et des manuels de réparation détaillés pour les produits Apple. En avril, le programme a été lancé aux États-Unis avec des pièces de réparation et des manuels pour iPhone 12, iPhone 13 et iPhone SE 2022. Apple vient de mettre à jour son programme de réparation en libre-service avec des pièces et des manuels de réparation pour tous les modèles de MacBook M1, y compris le 13 pouces. MacBook Air et les modèles de MacBook Pro 13, 14 et 16 pouces.

Les manuels de réparation sont assez longs et vous montrent comment réparer les éléments des touches du clavier, de l’écran, effectuer un échange de batterie, changer le trackpad et comment remplacer les cartes de module individuelles comme les composants MagSafe, Touch ID et USB-C qui peuvent usure ou défaillance au fil du temps.

Les pièces pour diverses réparations sont répertoriées et prêtes à l’achat et des outils pour les travaux peuvent également être trouvés. Le manuel vous indique les pièces et les outils dont vous pourriez avoir besoin pour la réparation. Certaines pièces comme les capuchons du clavier sont à usage unique, ce qui signifie que si vous retirez un capuchon de touche du clavier, vous ne pouvez plus l’utiliser et il doit être remplacé par un nouveau. Les capuchons de clé ne sont livrés que dans un ensemble complet.

Que vous deviez acheter des pièces et effectuer votre propre réparation plutôt que de laisser Apple le réparer dépendra de votre réparation elle-même et de votre confiance en vos niveaux de compétence en réparation. Cependant, pour les réparations les plus courantes comme l’écran, vous n’économiserez pas beaucoup d’argent si vous ne disposez pas déjà d’un ensemble complet d’outils.

Le programme de réparation en libre-service est une excellente option pour les personnes ayant un iPhone ou un Mac endommagé, mais ce n’est pas pour les âmes sensibles. Vous assumez vous-même le risque de la réparation et vous êtes responsable de tout autre dommage accidentel subi lors d’une tentative de réparation. Vous devez également contacter Apple après avoir effectué certaines réparations, car ces pièces peuvent être sérialisées sur la carte mère. Pourtant, il est agréable de voir l’option et agréable de voir les manuels de réparation réels pour un MacBook, même si ce n’est pas un geste révolutionnaire, c’est un pas dans la bonne direction.

