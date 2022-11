Manuel Neuer révèle qu’il a subi une opération pour un cancer de la peau

DOSSIER – Le gardien de but du Bayern Manuel Neuer tient le ballon lors du match de football de la Bundesliga allemande entre le 1. FC Union Berlin et le FC Bayern Munich à Berlin, en Allemagne, le samedi 3 septembre 2022. Le gardien de but du Bayern Munich et de l’Allemagne Manuel Neuer dit qu’il était auparavant traité pour un cancer de la peau et a dû subir une intervention chirurgicale. Neuer dit qu’il a une cicatrice près du nez et qu’il a été “opéré trois fois”. (AP Photo/Michael Sohn, fichier)