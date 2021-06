Manuel Neuer : L’UEFA abandonne l’examen du brassard arc-en-ciel porté par le capitaine allemand à l’Euro 2020 pendant le Mois de la fierté | Actualités footballistiques

L’UEFA a abandonné une enquête sur le port d’un brassard arc-en-ciel par le capitaine allemand Manuel Neuer lors des matches de son équipe à l’Euro 2020, a confirmé la Fédération allemande de football (DFB).

Neuer a porté le brassard arc-en-ciel, qui représente la solidarité avec la communauté LGBT+, en juin en l’honneur du mois de la fierté.

Le gardien de but l’a porté pour la première fois lors d’un match amical contre la Lettonie le 7 juin, et a continué à le faire lors des matches de la phase de groupes de l’Euro 2020 contre la France et le Portugal.

L’UEFA cherchait à savoir si le brassard avait enfreint ses règles concernant les déclarations politiques sur le terrain, mais dimanche, la DFB a confirmé que l’enquête avait été arrêtée.

Image:

Le port du brassard par Neuer faisait l’objet d’une enquête par l’UEFA, selon la DFB



« L’UEFA a partagé aujourd’hui avec la DFB qu’elle avait arrêté l’examen du brassard de capitaine arc-en-ciel porté par

@Manuel_Neuer », a déclaré l’équipe allemande de football dans des publications sur Twitter et Facebook.

« Dans une lettre, le brassard a été évalué comme un symbole d’équipe pour la diversité et donc pour une » bonne cause « . »

Pendant ce temps, l’Allemagne envisage d’illuminer son stade de Munich avec des couleurs arc-en-ciel pour son dernier match du Groupe F contre la Hongrie mercredi.

Le maire de Munich, Dieter Reiter, a déclaré dimanche qu’il allait écrire à l’UEFA pour demander l’autorisation d’éclairer l’Allianz Arena aux couleurs du drapeau de la fierté comme signe contre l’homophobie et l’intolérance.

« C’est un signe important de tolérance et d’égalité », a déclaré Reiter à l’agence de presse dpa.

Le conseil municipal de Munich avait déjà demandé que le stade soit éclairé aux couleurs de l’arc-en-ciel pour le match afin de protester contre une loi adoptée par les législateurs hongrois mardi qui interdit de partager avec des mineurs tout contenu décrivant l’homosexualité ou le changement de sexe. La loi a été dénoncée comme une discrimination anti-LGBT+ par des groupes de défense des droits humains.

Image:

L’Allemagne pourrait illuminer l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel pour le match de mercredi contre la Hongrie



« Il est important que la capitale de l’État, Munich, pose un signe visible de solidarité avec la communauté LGBTI en Hongrie, qui souffre de la législation homophobe et transphobe actuelle plus stricte du gouvernement hongrois », a déclaré le conseil municipal de Munich dans sa demande.

L’UEFA, en tant qu’organisateur de l’événement, aura le dernier mot.

Pendant ce temps, l’UEFA a confirmé dimanche qu’elle enquêtait sur d’éventuels incidents discriminatoires survenus lors des deux premiers matchs de l’Euro 2020 de la Hongrie à la Puskas Arena.

Lutte contre la discrimination dans le groupe de football Fare a envoyé un rapport mettant en évidence une banderole homophobe dans les gradins lors de la défaite des hôtes face au Portugal à Budapest mardi.

Des chants de singe ont également été entendus lors du tirage au sort de la Hongrie contre la France samedi, l’UEFA affirmant qu’un inspecteur d’éthique et de discipline avait été nommé pour mener une enquête.