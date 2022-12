Manuel Neuer absent pour la saison après un accident de ski

Le gardien allemand Manuel Neuer s’est fracturé la jambe lors d’un séjour au ski. La blessure maintiendra malheureusement le gardien sur la touche pour le reste de la campagne actuelle du Bayern Munich.

Neuer fait une déclaration officielle de blessure

Après l’opération, Neuer a fait une déclaration officielle concernant la blessure sur Instagram.

“Que puis-je dire, la fin de l’année aurait certainement pu mieux se passer… Alors que j’essayais de me vider la tête en faisant du ski de randonnée, j’ai subi une fracture de la jambe inférieure”, a déclaré Neuer.

« L’opération d’hier s’est bien déroulée. Un grand merci aux médecins ! Cependant, ça fait mal de savoir que la saison en cours est terminée pour moi.

Neuer a débuté les trois matches de l’Allemagne lors de la Coupe du monde au Qatar.

Bien qu’ils soient favoris pour se qualifier pour les huitièmes de finale, les Allemands, classés 11e, n’ont pas réussi à passer la phase de groupes. C’était la deuxième Coupe du monde décevante consécutive pour les champions 2014.

Les responsables du Bayern stupéfaits par la nouvelle

Le PDG du Bayern, Oliver Kahn, a été choqué par la blessure anormale. “La nouvelle de la blessure de Manuel nous a tous choqués”, a proclamé l’ancien gardien.

“Nous le soutiendrons et le soutiendrons sur le chemin de son retour. Il surmontera cette grave blessure et reviendra sur le terrain aussi fort qu’avant.

Hasan Salihamidžić, membre du conseil d’administration de l’équipe, a confirmé que l’opération s’était bien déroulée et que Neuer allait rebondir. “Je lui ai parlé hier et aujourd’hui, et l’opération s’est déroulée aussi bien que possible”, a affirmé Salihamidžić. « Manuel recevra tout le soutien dont il a besoin.

C’est une forte personnalité et il reviendra. Je lui souhaite le meilleur, il peut compter sur le FC Bayern !

Le gardien vedette aura 37 ans la prochaine fois qu’il jouera pour le Bayern. Neuer avait précédemment signé une prolongation de deux ans pour rester avec les géants allemands jusqu’en 2024. Il semble que l’ancien vainqueur de la Coupe du monde aura une dernière campagne avec le club.

Crédit photo : IMAGO / Ulrich Wagner