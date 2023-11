Manuel de psychiatrie critique, chapitre 16 : Y a-t-il un avenir pour la psychiatrie ? (Cinquième partie)

Note de l’éditeur : au cours des prochains mois, Mad in America publiera une version sérialisée du livre de Peter Gøtzsche, Manuel de psychiatrie critique. Dans ce blog, il discute des nombreuses études révélant de mauvais résultats à long terme avec les médicaments psychiatriques et de la manière dont ces médicaments conduisent à une évolution plus chronique de la dépression et de la psychose. Chaque lundi, une nouvelle section du livre est publiée et tous les chapitres sont archivés ici.

UNprès l’introduction des pilules contre la psychose au milieu des années 1950, les cliniciens ont commencé à parler du « syndrome de la porte tournante » qui faisait désormais son apparition dans la médecine des asiles. Les patients du premier épisode sortaient puis revenaient en masse, ce qui a conduit le NIMH, dans les années 1970, à financer quatre études pour évaluer si les pilules contre la psychose augmentaient la chronicité des troubles psychotiques.

Bockoven652 ont rapporté que le taux de réhospitalisation des patients sortis était plus élevé pour les patients traités après l’arrivée des pilules contre la psychose et que les patients médicamenteux étaient également plus « socialement dépendants » que ceux traités avant 1955. Carpenter,653 Mosher,654 et Rappaport655 ont rapporté des résultats supérieurs pour les patients non médicamentés après 1 à 3 ans, ce qui a conduit Carpenter à « évoquer la possibilité que les médicaments antipsychotiques puissent rendre certains patients schizophrènes plus vulnérables à une rechute future que ce ne serait le cas dans l’évolution naturelle de la maladie ».

À cette époque, les chercheurs étoffaient les changements cérébraux adaptatifs provoqués par les pilules contre la psychose. Chouinard a conclu que l’hypersensibilité à la dopamine induite par les médicaments « entraîne des symptômes à la fois dyskinétiques et psychotiques. Cela implique que la tendance à la rechute psychotique chez un patient ayant développé une telle hypersensibilité n’est pas déterminée uniquement par l’évolution normale de la maladie.656 Cette compréhension de la façon dont le cerveau s’adapte aux médicaments contre la psychose a fourni une explication biologique de la raison pour laquelle le traitement médicamenteux a augmenté la chronicité des troubles psychotiques et une explication causale des résultats rapportés par Bockoven, Carpenter, Mosher et Rappaport.

Nancy Andreasen, également financée par le NIMH, a rapporté dans une vaste étude IRM menée auprès de patients atteints de schizophrénie que les pilules contre la psychose réduisaient le volume du cerveau au fil du temps,63 et que ce rétrécissement est associé à une aggravation des symptômes négatifs, à une déficience fonctionnelle accrue et, après cinq ans, à un déclin cognitif.657

À la fin des années 1970, grâce au financement du NIMH, Martin Harrow et Thomas Jobe ont lancé une étude à long terme auprès de 200 patients diagnostiqués avec la schizophrénie ou d’autres troubles psychotiques, dont la plupart connaissaient un premier ou un deuxième épisode de psychose. Ils ont constaté que les résultats de ceux qui avaient arrêté leurs pilules contre la psychose au bout de deux ans commençaient à diverger considérablement de ceux qui restaient sous traitement, et qu’au bout de 15 ans, le taux de guérison des patients non médicamenteux était huit fois plus élevé. que pour les patients qui se conforment au traitement (40 % contre 5 %).658 Ils ont également rapporté que les patients qui suivaient leur traitement étaient beaucoup plus susceptibles de rester psychotiques à long terme que ceux qui avaient arrêté de prendre leur traitement, et que ce étaient les patients qui n’avaient pas pris de traitement. abandonné le traitement qui a eu les meilleurs résultats.659 Ils ont évoqué l’hypersensibilité à la dopamine induite par les médicaments comme étant une raison probable de cette différence de résultats.

Au cours des deux dernières décennies, des études à plus long terme sur des patients psychotiques menées aux Pays-Bas (le seul essai randomisé à long terme sur l’arrêt du traitement, voir chapitre 7, quatrième partie),192 Finlande,660 Australie,661 Danemark,662 et l’Allemagne663 tout le monde parle de taux de guérison plus élevés pour ceux qui ne se droguent plus. De la même manière, les utilisateurs de pilules contre la psychose racontent comment ces médicaments compromettent la récupération fonctionnelle à long terme.664

L’histoire des pilules contre la dépression est à peu près la même. Avant leur introduction, la dépression – et cette découverte provenait d’études réalisées auprès de patients hospitalisés – était considérée comme un trouble épisodique. On peut s’attendre à ce que les patients se rétablissent et environ la moitié des patients ayant subi un premier épisode ne seront jamais réhospitalisés pour dépression.

Après l’introduction des pilules contre la dépression, certains cliniciens ont observé une « chronification » de la dépression. Dans les années 1980, plusieurs études ont révélé des taux de rechute élevés chez les patients traités avec des pilules contre la dépression, et un groupe d’experts convoqué par le NIMH a conclu que, contrairement aux études plus anciennes sur les troubles de l’humeur, « de nouvelles études épidémiologiques [have] ont démontré le caractère récurrent et chronique de ces maladies.665 L’éléphant dans la pièce a été ignoré.

Deux études du NIMH portant sur des patients réels traités en ambulatoire ont confirmé qu’il s’agissait du traitement à long terme pour les patients médicamenteux. L’essai STAR*D,647 avec son taux de maintien en bonne santé de 3 % à la fin du suivi d’un an sous pilules contre la dépression, il contrastait fortement avec un autre essai financé par le NIMH qui cherchait à identifier les résultats à long terme de la dépression non traitée ces derniers temps. Dans cette étude, 85 % des 84 patients inclus s’étaient rétablis au bout d’un an.666 Les chercheurs ont conclu que « si jusqu’à 85 % des personnes déprimées qui ne reçoivent aucun traitement somatique se rétablissent spontanément en un an, il serait extrêmement difficile pour toute intervention de démontrer un résultat supérieur à celui-ci. »

De nombreuses études réalisées au cours des 35 dernières années ont comparé les résultats des patients traités et non médicamentés sur de longues périodes.

Dans une étude du NIMH qui a randomisé 250 patients pour recevoir l’imipramine ou deux formes de psychothérapie ou un placebo, le taux de maintien en bonne santé était le plus élevé pour la thérapie cognitive (30 %) et le plus faible pour l’imipramine (19 %) et le placebo (20 %) après 18 mois.667

Dans une étude du NIMH portant sur 547 patients comparant les résultats sur six ans des personnes déprimées traitées pour ce trouble et de celles ayant évité un traitement médical, les patients traités étaient trois fois plus susceptibles que ceux non traités de subir une cessation de leur rôle social principal et près de sept fois plus susceptibles que ceux non traités de subir une cessation de leur rôle social principal. fois plus susceptibles de devenir incapables.668

Une étude de l’OMS portant sur 640 patients déprimés a révélé que ceux traités avec des médicaments avaient un état de santé général plus mauvais et étaient plus susceptibles de souffrir encore de troubles mentaux que ceux qui n’avaient pas été traités au bout d’un an.669

Une étude canadienne portant sur 1 281 personnes qui ont été mises en invalidité de courte durée en raison d’un épisode dépressif a révélé que 19 % de celles qui prenaient un médicament contre la dépression ont connu une invalidité de longue durée, contre 9 % de celles qui n’ont jamais pris de tels médicaments.670

Dans une étude de cinq ans portant sur 9 508 patients déprimés au Canada, les patients traités par des médicaments étaient déprimés en moyenne 19 semaines par année, contre 11 semaines pour ceux qui ne prenaient pas de médicaments.671

Deux examens des résultats à long terme chez des patients diagnostiqués avec une dépression ont révélé que l’utilisation d’une pilule contre la dépression était associée à de pires résultats à neuf ans.672 et à 30 ans.673

À mesure que ces découvertes s’accumulaient, des chercheurs – dirigés par le psychiatre italien Giovanni Fava – ont pointé du doigt les changements médicamenteux induits par les pilules contre la dépression comme explication probable des « sombres conséquences à long terme de la dépression… l’utilisation d’antidépresseurs peut propulser la maladie à un stade plus avancé ». évolution plus maligne et insensible au traitement.674-677

Dans un article de 2011, le psychiatre américain Rif El-Mallakh a observé que 40 % des patients déprimés initialement traités avec une pilule contre la dépression se retrouvaient désormais dans un état de dépression chronique « résistant au traitement ».678 Il a écrit que la poursuite du traitement médicamenteux peut induire des processus qui peuvent « provoquer une aggravation de la maladie, se poursuivre pendant un certain temps après l’arrêt du traitement et peuvent ne pas être réversibles ».

Compte tenu de cette littérature, il n’est pas surprenant que la dépression soit désormais la principale cause d’invalidité aux États-Unis chez les personnes âgées de 15 à 44 ans, et que dans les pays qui ont adopté l’utilisation généralisée des ISRS, le nombre de personnes bénéficiant d’une invalidité gouvernementale en raison aux troubles de l’humeur a augmenté parallèlement à l’utilisation accrue de ces médicaments.119:24

Whitaker a également mentionné l’essai MTA (voir chapitre 9, deuxième partie). Les enquêteurs ont noté qu’au bout de trois ans, le fait d’être sous stimulant était un marqueur significatif non pas d’un résultat bénéfique, mais d’une détérioration.517 Au bout de six à huit ans, les résultats étaient sensiblement les mêmes.521 Études à plus long terme sur le TDAH en Australie679 et le Québec680 ont également constaté des résultats pires chez les jeunes traités par médicaments que chez ceux traités sans stimulants.

Comme l’a noté Whitaker, la littérature de recherche montre que les pilules contre la psychose et les pilules contre la dépression augmentent la chronicité des troubles, et il en va de même pour les stimulants, les benzodiazépines et les médicaments utilisés pour le trouble bipolaire. Il a également mentionné qu’une liste plus longue de plus de 100 articles faisant état de ces résultats peut être trouvée sur les pages de ressources de Mad in America pour les pilules contre la psychose, les pilules contre la dépression, les benzodiazépines, la polypharmacie pour le trouble bipolaire et les stimulants.650

Aucune de ces histoires ne se trouve dans le livre d’Insel ou sur le site Web du NIMH.650 Une recherche sur Martin Harrow ne donne rien, même s’il était considéré comme l’un des experts du NIMH en matière de schizophrénie. Une recherche sur STAR*D montre le communiqué de presse sur les résultats à court terme qui fait état de « résultats particulièrement bons » avec des pilules contre la dépression qui « mettent en évidence l’efficacité de soins de haute qualité ».681 Le taux de bonne santé sur un an pour les patients traités avec des pilules contre la dépression, de 3 %, est manquant (cette information a été cachée dans l’article de la revue qui rapportait les résultats sur un an).648). Et les informations du site Web du NIMH sur le TDAH682 n’informe pas les parents que dans l’étude MTA, la consommation de médicaments était un marqueur de détérioration à la fin de la troisième année et que ceux qui prenaient des stimulants présentaient des symptômes de TDAH plus graves et étaient plus fonctionnellement altérés à la fin de six ans.

Le mythe du déséquilibre chimique est ridiculisé comme une hypothèse tombée en disgrâce97 il y a plusieurs décennies, avec Ronald Pies, ancien rédacteur en chef de Temps psychiatriquele décrivant comme une « légende urbaine » qui n’a jamais été « sérieusement proposée par des psychiatres bien informés ».97 Allen Frances,683 et d’autres personnalités du domaine, dont Insel684 et son prédécesseur Steven Hyman,685…