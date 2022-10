Manuel Akanji est la bonne affaire de Man City et maintenant le résolveur de problèmes intelligent de Pep Guardiola à l’arrière droit | Nouvelles du football

Pep Guardiola a passé une grande partie de sa conférence de presse après la victoire directe 4-0 de Manchester City sur Southampton samedi à discuter de l’impact de sa signature estivale du Borussia Dortmund. Mais cette fois c’était l’autre.

Erling Haaland a marqué le quatrième but contre les Saints, mais c’était la performance de Manuel Akanji, une signature de 15 millions de livres sterling de Dortmund le jour de la date limite, qui était au centre des préoccupations. On avait demandé à Akanji de jouer hors de position à l’arrière droit et cela avait l’air très facile.

L’international suisse de 27 ans avait déjà montré sa valeur à City en faisant une très bonne impression de Ruben Dias au centre de la défense face à Manchester United. Ici, il se glissait de manière transparente pour remplacer Kyle Walker blessé à la place.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la victoire de Manchester City sur Southampton en Premier League



Tout le monde commence à remarquer à quel point Akanji est bon – pas qu’il accueillera l’attention. “Il est très content de tous les [spotlight] est sur Erling”, a déclaré Guardiola. “C’est parfait. Il est à la maison avec la famille. Étudier les mathématiques et ce genre de choses.”

Ces compétences en mathématiques ont été présentées dans une récente interview avec Sports du ciel dans lequel la capacité de multiplication d’Akanji a été contestée. Son intelligence s’avère plus qu’une bizarrerie. Cela l’aide à s’adapter plus rapidement que même Guardiola ne l’avait prévu.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Akanji montre ses incroyables compétences en calcul mental



“Quand tu es intelligent, évidemment je ne le connaissais pas, mais tu te rends compte tout de suite. Carlos [Vicens, the set-pieces coach], il m’a dit : ‘Tu lui dis juste une fois et il le sait’. Le mouvement, défensivement et offensivement, il l’entraîne et il l’exécute parfaitement.

“C’est un cadeau pour un entraîneur. Il y a des joueurs auxquels vous devez expliquer des choses 10 fois et il y a des joueurs auxquels vous devez entraîner 10 fois ce que vous pensez ou ce que vous voulez faire. Avec ce gars, nous n’avons besoin que d’une seule formation session juste pour dire des choses et il l’a compris.”

La blessure de Walker a laissé beaucoup supposer que Joao Cancelo passerait à l’arrière droit, tout comme il l’a fait contre le FC Copenhague en milieu de semaine lorsque Sergio Gomez a joué à l’arrière gauche. Avec John Stones également absent, Guardiola a cherché des options sur la droite.

Akanji a montré contre Southampton que ce n’était pas le cas.

“Nous sommes très heureux parce que maintenant j’ai découvert quand nous avons besoin de trois à l’arrière, jouer à droite, wow. Avec l’absence de Kyle pendant longtemps et John, je ne sais pas quand il sera de retour, il a eu cette chance de arrière droit. Qu’il puisse jouer là-bas est tellement important pour nous.”

Bien que le système de Guardiola soit généralement décrit comme quatre à l’arrière, il préfère construire à trois. Cela permet à l’un des arrières latéraux d’avancer. Contre Southampton, c’était Cancelo avec Nathan Ake glissant pour couvrir. Cela a aidé Cancelo à marquer le premier but.

Cela demande beaucoup à l’arrière droit car il y a toujours une obligation de fournir de la largeur sur ce flanc. Il y a eu un moment au cours de la première mi-temps où Akanji s’est retrouvé avec seulement Haaland devant lui alors qu’il s’éloignait. Mais la tâche principale est de couvrir.

“Nous pensions qu’il pouvait le faire”, a déclaré Guardiola. “C’était un peu effrayant que nous ne l’ayons pas joué avant. Nous savions qu’il devait remonter le terrain pour appuyer et revenir, défendre les centres au second poteau. Il n’en a pas raté un. Il était absolument parfait.”

Image:

Le sang-froid d’Akanji sur le ballon a été une caractéristique de son jeu





Il avait eu peu de temps pour se préparer. “Le mouvement qu’il doit faire, l’arrière latéral, dans notre pressing haut, il ne l’a pas entraîné une seule fois et il l’a fait parfaitement. Cela prouve encore une fois, personne intelligente. Ces gens paient toujours. Alors oui, vraiment, vraiment bien.”

Akanji a fait plus de plaqués que n’importe quel joueur de Manchester City contre Southampton et réalise en moyenne plus de plaqués par 90 minutes que n’importe qui d’autre au club. Sa défense en tête-à-tête est solide, reflétée par le fait qu’il n’a pas encore été dribblé sous un maillot de City.

Image:

La polyvalence d’Akanji l’a aidé à impressionner à l’arrière droit contre Southampton





Il y a d’autres qualités. “Avec le ballon, c’est un joueur magnifique. Nous avons une autre arme sur les coups de pied arrêtés, sur les longs ballons, à quel point il est agressif. Avec le ballon, il a du sang-froid. Une grande partie du package, c’est parfait. En plus d’être une excellente personne.”

Il est étonnant que City ait pu récupérer un joueur de ce calibre si tard dans la fenêtre de transfert. Comment les autres clubs ont-ils réussi à le rater ? “Écoutez, en termes de signature de joueurs ou de non-signature de joueurs, nous faisons tous de bonnes choses et de mauvaises, de mauvaises choses. On ne sait jamais.”

Image:

Erling Haaland et Akanji ont été réunis à Manchester City





dimanche 16 octobre 16h00



Coup d’envoi 16h30





Les conséquences pourraient être importantes dans la course au titre. Un problème potentiel a été résolu. “Nathan et John, malheureusement, parfois ils ne sont pas réguliers pour jouer tous les trois jours. J’ai dit que pour cette saison, nous avons besoin d’un attaquant et d’un défenseur central.”

Personne ne doutait qu’ils avaient trouvé l’attaquant. Maintenant, ils savent que City a trouvé les deux. “Manu a eu un impact énorme depuis son arrivée. Encore une fois, le club a fait une signature incroyable avec lui. Une vraie, vraie, vraie et nous en sommes très heureux, nous tous”, a ajouté Guardiola.

“Nous sommes chanceux de l’avoir.”