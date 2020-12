LONDRES: Manchester United a remporté 13 minutes supplémentaires pour le Vencer et West Ham 3-1, et le premier partido de la Premier League avec un certain classement du coronvirus et du marzo.

Perdiendo 1-0 de la première fois qu’il y a eu un temps de 2000 fans du stade olympique de Londres, le tcnico Ole Gunnar Solskaer a une grande liste avec plus de Bruno Fernandes et Marcus Rashford, et le nombre total de participants.

Paul Pogba a le nom de Fernandes et la différence entre les résultats de 65. Mason Cross et 68 de Fernandes Rashford finalement à 78.

Tomas Soucek est un ventaja à 38 ans à West Ham, en attente pour la première fois.

Les amateurs en vrac cherchent refuge pour une première fois dans un cadre champêtre.

Et Manchester, el City de Pep Guardiola venci un Fulham 2-0. Raheem Sterling abri el marcador a los 5 minutos tras sur pase de Kevin de Bruyne, quien ampli el marcador le penalty.

Burley et Everton Empataron 1-1.