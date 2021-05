Manu Tuilagi: Le directeur des ventes de rugby Alex Sanderson dit qu’il serait au centre de la tournée des Lions britanniques et irlandais | Actualités du rugby

Manu Tuilagi devrait revenir de blessure plus tard ce mois-ci et a été soutenu pour faire partie de l’équipe des Lions britanniques et irlandais.

Manu Tuilagi reste sur la bonne voie pour revenir à Sale Sharks ce mois-ci et le directeur du rugby Alex Sanderson a déclaré qu’il choisirait le centre pour la prochaine tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud.

L’entraîneur des Lions, Warren Gatland, devrait nommer jeudi son équipe de 36 joueurs et son capitaine et l’international anglais Tuilagi pourrait être inclus malgré son absence depuis septembre en raison d’une blessure à Achille.

« Ouais, je le prendrais si je le choisissais », a déclaré Sanderson avant le match de Gallagher Premiership de vendredi avec Leicester.

« Manu (Tuilagi) comprend plus que quiconque comment revenir d’une blessure parce qu’il en a eu plus que la plupart.

« Je pense qu’il veut revenir et être à nouveau brillant, je le fais et si je pouvais aider quelqu’un à revenir et à être à son meilleur, je le soutiendrais. »

Warren Gatland devrait nommer jeudi son équipe de 36 Lions

Sanderson a révélé que Tuilagi était peut-être disponible pour la Heineken Champions Cup le 22 mai si La Rochelle n’avait pas éliminé Sale en quart de finale.

Le dos d’origine samoane n’a pas non plus été exclu de son match avec Bath le week-end prochain, mais un objectif plus réaliste est la visite des dirigeants de la Premiership Bristol le 28 mai.

Une apparition contre les Bears donnerait potentiellement au joueur de 29 ans trois matchs de saison régulière pour prouver sa forme physique avant le départ des Lions pour l’Afrique du Sud.

Sale, troisième, espère également faire les barrages qui pourraient donner à l’international anglais deux matches supplémentaires.

Tuilagi a été victime d’une série de blessures ces dernières années

Au retour de Tuilagi, Sanderson a ajouté: « Tout va bien et frappe tous ses marqueurs, quelque temps autour de la finale de la Coupe d’Europe.

« C’est dommage que nous ne jouions pas dedans car il pourrait faire ses (deuxièmes) débuts dans ce domaine. Quelque temps à peu près, donc deux à trois semaines.

« Ce contre quoi nous nous gardons, ce n’est pas son Achille, son Achille va bien. C’est faire en sorte qu’il ne se blesse pas à nouveau. »

Tuilagi, qui a rejoint l’équipe des Lions en Australie en 2013, a souffert de problèmes aux ischio-jambiers, à l’aine et au genou dans le passé et Sanderson pense toujours qu’il ne lui faudra pas longtemps pour revenir à la vitesse supérieure.

Tuilagi en action pour les Lions lors de la tournée 2013

Le directeur du rugby des Sharks hésite à remettre trop tôt l’ancien joueur des Leicester Tigers, mais il a été impliqué dans des réunions de direction sur la structure offensive de l’équipe en pensant à son retour.

« C’est notre travail de le mettre en forme avant de jouer, c’est pourquoi je suis très hésitant à dire quand il reviendra parce que je ne veux pas le jeter là-dedans à 80 pour cent, il se blessera à nouveau. », A déclaré Sanderson à propos de Tuilagi, qui a récemment signé un nouvel accord de deux ans à Sale.

«Je ne peux parler que pour moi, mais ce n’est pas un acte de foi pour nous de le signer à nouveau, c’est un risque calculé et bon.

« Je ne doute pas qu’il recommencera à jouer son meilleur rugby. Il est très heureux ici, très motivé et un très bon joueur. Vous réunissez ces trois choses et vous finissez par retrouver la forme.

« Je pense qu’il trouvera la forme, que Warren (Gatland) veuille ou non emmener Tuilagi avec les Lions, c’est son choix. »