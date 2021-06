Manu Tuilagi a joué pour la dernière fois pour l’Angleterre en mars 2020

Manu Tuilagi se dit « en forme et prêt à partir » si nécessaire pour une reprise de sa carrière en Angleterre cet été.

Tuilagi entamera son premier match depuis plus de huit mois lorsque les Sale Sharks accueilleront vendredi les Harlequins, qualifiés pour les demi-finales de Premiership.

Cela survient après que le joueur de 30 ans a fait un retour impressionnant sur le banc lors de la victoire émouvante de Sale contre le leader de la ligue Bristol vendredi dernier.

Avec la blessure d’Achille qui l’a mis bas en septembre dernier maintenant fermement derrière lui, Tuilagi pourrait faire partie des plans du patron de l’Angleterre Eddie Jones pour les nominations à Twickenham contre les États-Unis et le Canada en juillet. Jones annonce son équipe la semaine prochaine.

Il ne serait pas non plus surprenant qu’il soit convoqué par l’entraîneur-chef britannique et irlandais des Lions Warren Gatland en Afrique du Sud cet été, au cas où le milieu de terrain serait touché par une blessure.

1:20 L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Eddie Jones, a défendu son voyage d’entraîneur à Suntory Sungoliath au Japon, qui a suscité les critiques de l’ancien patron de l’Angleterre, Sir Clive Woodward. L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Eddie Jones, a défendu son voyage d’entraîneur à Suntory Sungoliath au Japon, qui a suscité les critiques de l’ancien patron de l’Angleterre, Sir Clive Woodward.

Interrogé sur l’Angleterre – Tuilagi n’a pas joué au rugby international depuis mars de l’année dernière – il a déclaré: « Je suis en forme et prêt à partir.

« Si on m’en donne l’opportunité, c’est toujours un honneur.

« Eddie a été assez bon pour rester en contact. Mais nous n’avons encore rien mis en place. Nous verrons. »

La priorité immédiate de Tuilagi est de jouer son rôle dans la candidature de Sale pour un premier titre de Premiership depuis 2006.

Après Quins, puis un voyage à Exeter lors de la dernière ronde des matches de la saison régulière, une date de demi-finale le 19 juin se profile.

Et Tuilagi, qui a fait des randonnées régulières dans le Peak District dans le cadre de sa rééducation après une blessure, savoure ce qui l’attend.

Tuilagi commence au centre intérieur contre les Harlequins vendredi

« Je suis juste béni d’être dans cette équipe et dans cet environnement », a-t-il déclaré. « Le simple fait de revenir sur le terrain avec ces garçons était énorme.

« Cela a définitivement facilité les choses pendant que je suivais la cure de désintoxication, en regardant les garçons jouer comme ils l’ont fait.

« Cela vous motive à continuer à faire votre part. Il y a une responsabilité individuelle de faire votre travail pour l’équipe.

« Le gagner (titre de Premiership) serait la cerise sur le gâteau. Le faire avec ce groupe de personnes serait tellement bien.

« Gagner est ce que je vise à faire. C’est une évidence, c’est pourquoi vous êtes ici en premier lieu.

« Vous n’êtes pas ici pour simplement participer – vous êtes ici pour gagner tous les jours. C’est la motivation. C’est ce qui vous fait vous réveiller et entrer tous les jours. »

Les Harlequins se sont qualifiés pour les demi-finales de Premiership avec Sale

Les Quins sont les prochains, et contrairement à Exeter et Bristol, ils ont battu Sale cette saison.

Tuilagi a déclaré: « Nous les avons observés et leur façon de jouer. Ils jouent du rugby de qualité.

« Pour nous, ce sera un match difficile. Ils sont dans les quatre premiers pour une raison, nous devrons donc être sur notre match ‘A’. »

Le patron de For Sale, Alex Sanderson, le retour de Tuilagi et le licenciement pour la dernière poussée de la saison est un sentiment inestimable.

« Il a encore potentiellement son meilleur rugby en lui », a déclaré Sanderson.

« Il élève les niveaux de performance des autres en s’engageant avec les garçons et, grâce aux relations qu’il entretient avec les garçons, les élève en équipe.

« Ajoutez à cela ce qu’il peut faire balle en main à l’opposition. Cela va ajouter, n’est-ce pas? Je suis très, très excité de le voir de nouveau là-bas pour lui et pour Sale. »