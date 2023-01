Manu Kumar Jain quitte Xiaomi

Manu Kumar Jain a quitté Xiaomi, a révélé le désormais ancien dirigeant sur Twitter. Il a servi l’entreprise technologique pendant 9 ans et a joué un rôle essentiel dans l’essor de Xiaomi en Inde en tant que leader des opérations de l’entreprise dans le pays asiatique.

Dans une longue lettre, Jain a révélé qu’il prendrait un peu de temps avant de relever son nouveau défi professionnel, idéalement dans une nouvelle industrie.

Manu Kumar Jain, vice-président mondial de Xiaomi

Manu Kumar Jain a quitté son poste de vice-président mondial chez Xiaomi, bien que son nom ait récemment été lié à la violation des lois indiennes sur les changes. La Direction de l’application de la loi indienne étudie les relations entre la société chinoise et sa division indienne et les paiements de redevances dans les deux sens, et l’ancien dirigeant a opéré depuis Dubaï ces dernières années.

Pendant le temps de Jain chez Xiaomi India, la société est devenue la première marque de smartphones “sans dépenser d’argent publicitaire”, a ajouté le dirigeant. L’expansion de la branche a généré plus de 50 000 emplois, et « 100 % des smartphones et des téléviseurs intelligents » ont été fabriqués en Inde, une autre campagne dont Jain s’est félicité.







La lettre de Manu Kumar Jain

Des dirigeants clés de Xiaomi comme Alvin Tse, vice-président mondial, et Hugo Barra, ancien directeur de Xiaomi, ont félicité Jain et l’ont couvert de plaisanteries, lui souhaitant le meilleur dans ses projets futurs.

