Manu Gandas et Shubhankar Sharma Miss Cut au British Masters

L’Inde a fait un blanc alors que Manu Gandas et Shubhankar Sharma sont sortis tôt du tournoi de golf Betfred British Masters au Belfry ici.

Gandas, qui a tiré 73 le premier jour, en a tiré 73 autres le deuxième. Il a eu quatre bogeys et trois oiselets et a raté la coupe par un. Sharma avait un 77 le premier jour et 72 le deuxième.

La coupe est tombée à 1-over et 79 joueurs ont fait la coupe.

L’ancien vainqueur Justin Rose s’est remis de quatre bogeys sur ses 10 premiers trous pour revendiquer une part de la tête à mi-chemin du tournoi organisé par Sir Nick Faldo.

Rose, qui a accueilli ce tournoi en 2018 à Walton Heath, 16 ans après avoir remporté le titre à Woburn en 2002, avait commencé la journée d’ouverture avec une avance d’un coup, mais s’est retrouvé à trois coups du rythme après que le Français Antoine Rozner a établi le premier club-house. objectif de six sous le par.

L’ancien numéro un mondial a récupéré avec quatre birdies lors de ses sept derniers trous, dont un putt de 35 pieds au 15, signant pour une ronde de 73 au-dessus de la normale et rejoignant le triple vainqueur du DP World Tour Rozner sur six sous.

Le champion en titre Thorbjørn Olesen est l’un des sept golfeurs qui est à un coup derrière pour partager la troisième place.

Le Danois, qui a gagné de façon spectaculaire l’année dernière après avoir terminé eagle-birdie sur le quadruple tracé de la Ryder Cup, a réussi une ronde de trois sous la normale pour atteindre cinq sous après 36 trous.

Il est rejoint sur ce numéro par son compatriote Niklas Nørgaard, le quatuor anglais de John Gough, le seul amateur du plateau, James Morrison, Andy Sullivan et Oliver Wilson et l’Allemand Yannik Paul.

« En fait, plutôt heureux de sortir du terrain de golf. Si vous m’aviez interviewé à travers 10 trous, je n’aurais probablement pas fait l’interview. C’était donc définitivement une bonne finition, une bonne finition solide pour me garder dedans », a déclaré Rose.

