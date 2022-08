Manu Gandas enregistre une victoire clinique sur Thangaraja du Sri Lanka pour décrocher le titre de l’Open de golf de Chennai

Le golfeur indien Manu Gandas a enregistré une victoire convaincante en quatre coups avec un score éblouissant de cinq sous 67 lors de la dernière journée à l’Open de Chennai ici vendredi.

Le golfeur de l’Haryana a battu N Thangaraja du Sri Lanka (66-67-67-72), qui a pris la deuxième place à 16-moins de 272 après son dernier effort de 72.

Gandas, 26 ans (68-65-68-67), deuxième du jour au lendemain à un coup de la tête, a débuté la dernière journée de manière idéale avec un chip-in birdie au premier trou.

Il a ensuite éliminé les erreurs et s’est maintenu en jeu pour faire des pars jusqu’au huitième.

Il a rapidement ajouté son deuxième birdie au neuvième où il a roulé dans un 10 pieds après un mauvais jeton.

Sur le back-nine, Gandas a raté quelques hauts et des bas mais a réussi à étendre son avance avec un excellent putting, effectuant des conversions de birdies d’une gamme de 20 à 30 pieds sur les 13e et 16e trous.

Gandas a finalement trouvé le green du 18e par-5 en deux et deux coups roulés pour un birdie de clôture pour remporter son troisième titre de l’année.

“Les choses les plus importantes pour moi au cours de la dernière année ont été d’identifier mes lacunes et la cohérence avec laquelle j’ai suivi mes processus. Surtout, j’ai pris un mois de congé pendant la pause de mi-saison pour me remettre complètement de mes blessures et cela m’a vraiment aidé à la fin », a déclaré Gandas.

« Ma conduite et mes coups de départ ont été le meilleur aspect de mon jeu cette semaine. Aujourd’hui, mes coups de coin n’étaient pas géniaux mais ils m’ont gardé en jeu.

«J’ai bien fait avec les putts plus longs dans la ronde finale. Je n’ai pas regardé le classement le quatrième jour, mais je me suis plutôt concentré sur mon objectif qui était un total de 20 sous. J’ai finalement réussi à y parvenir », a-t-il ajouté.

Gandas a totalisé 20 sous 268 pour la semaine et s’est encore consolidé en troisième position sur l’Ordre du mérite PGTI.

Khalin Joshi (68 ans) de Bengaluru et Abhijit Singh Chadha (71 ans) de Chandigarh ont terminé à égalité troisième à 15-moins de 273 tandis que Karandeep Kochhar (70 ans), un autre pro basé à Chandigarh, a terminé un autre tir en arrière pour prendre la cinquième place.

Les golfeurs basés à Chennai, Sandeep Syal et S Prasanth, ont terminé à égalité 49e à cinq sur 293 et ​​à égalité 52e à sept sur 295 respectivement.

