Jeux olympiques de Tokyo optimiste Manu Bhaker dimanche à gauche pour Bhopal pour continuer sa pratique à la MP State Shooting Academy pendant que le champ de tir Dr. Karni Singh de la capitale sera occupé par des essais de sélection pour les tireurs à la carabine et au fusil de chasse. L’as du pistolet de 18 ans, médaillée d’or aux Jeux du Commonwealth et aux Jeux olympiques de la jeunesse, s’entraînera à Bhopal du 4 au 10 janvier, avant de se présenter pour ses essais de sélection ici le 11 janvier.

« Elle est partie pour Bhopal car elle ne peut pas s’entraîner au champ de tir de Tughlakabad car les épreuves de sélection pour les tireurs à la carabine et au fusil de chasse y auront lieu. Et ses pistes se dérouleront du 11 au 16 janvier, elle est donc partie pour continuer sa pratique, « Le père de Manu, Ram Kishan Bhaker, a déclaré à PTI.

La tireuse championne s’entraînait sans interruption depuis des mois et participera à un camp à New Delhi après la conclusion des essais. Le camp devrait se dérouler du 30 janvier au 26 février, après six jours de quarantaine en raison de la COVID-19[feminine pandémie. Avant les essais à venir, Manu s’était exercé sans arrêt au champ de tir de Karni Singh après avoir assisté à un camp à part entière au même endroit, qui s’est terminé le 17 décembre.

« Si elle doit réussir aux Jeux olympiques de Tokyo, elle sait qu’elle ne peut pas se permettre de rater une seule journée d’entraînement, et donc l’entraînement non-stop », a déclaré Ram Kishan à propos de sa fille qui concourt au pistolet 10m et 25m.

Avant que la National Rifle Association of India (NRAI) n’ait repris ses camps après la coronavirus interruption forcée, Manu s’était entraînée dans son champ de fortune chez elle à Haryana. Elle y avait installé une cible électronique à la place d’une machine manuelle archaïque qui tombait fréquemment en panne et gênait sa préparation olympique.

Pendant ce temps, le groupe de base de tireurs indiens pour les Jeux de Tokyo convergera ici mardi pour les essais de sélection dans les épreuves de carabine, de pistolet et de fusil de chasse, après quoi les équipes des deux premières Coupes du monde ISSF de l’année seront sélectionnées. Les sentiers de sélection seront menés par le NRAI au champ de tir Dr. Karni Singh à Tughlakabad.

Alors que les essais pour fusil de chasse commenceront à partir de mardi, ceux pour carabine et pistolet commenceront un jour plus tard. Les meilleurs tireurs du pays devraient être présents aux essais. « Les performances des tireurs lors des essais seront prises en considération lors de la sélection des équipes pour les deux premières Coupes du monde, c’est donc très important car les Jeux olympiques de Tokyo sont également programmés cette année », a déclaré un responsable de NRAI. Les essais de sélection prendront fin le 18 janvier.

La première Coupe du monde (fusil de chasse) est prévue au Caire du 22 février au 5 mars, et la deuxième – Coupe du monde combinée pour carabine, pistolet et fusil de chasse – devrait se tenir à New Delhi du 18 au 29 mars.