Manu Bhaker remporte la 2e médaille d’or aux championnats du monde juniors ISSF, Inde

L’Inde a ajouté deux autres médailles d’or à sa cagnotte lors de la troisième journée de compétition dimanche, lors du Championnat du monde junior de la Fédération internationale de tir sportif (ISSF) à Lima, au Pérou, Manu Bhaker remportant sa deuxième médaille d’or du tournoi, cette fois en partenariat avec Sarabjot Singh dans l’épreuve par équipes mixtes au pistolet à air comprimé 10M et la troïka de Srikanth Dhanush, Rajpreet Singh et Paarth Makhija remportant le titre masculin par équipe de carabine à air comprimé 10M. Manu et Sarabjot ont mené une Inde 1-2 dans la compétition par équipes mixtes au pistolet à air comprimé où ils ont relevé le défi de la deuxième paire indienne de Shikha Narwal et Naveen 16-12 dans le match pour la médaille d’or.

Plus tôt dans la ronde de qualification avec huit équipes, les deux paires indiennes ont également terminé 1-2 avec Manu et Sarabjot tirant 386 tandis que Shikha et Naveen étaient à un point derrière avec 385.

Dans l’épreuve masculine junior de carabine à air comprimé 10 m, le trio de Srikanth, Rajpreet et Paarth avait également atteint le match pour la médaille d’or en dépassant leur ronde de qualification à six équipes avec un total combiné de 1886,9. Chaque tireur a tiré 60 coups chacun lors de la ronde de qualification.

En finale, ils ont battu une solide équipe américaine composée du champion olympique en titre William Shaner, en plus de Rylan Kissel et John Blanton par une marge de 16-6.

L’Inde a également remporté une autre médaille d’argent le jour où la paire de Rajpreet Singh et Atmika Gupta s’est battue contre les Américains William Shaner et Mary Carolyn Tucker dans la compétition par équipes mixtes de carabine à air comprimé 10M par une marge de 15-17.

Rajpreet et Atmika avaient également terminé deuxièmes derrière la paire américaine en qualification avec un total de 418,5 après 20 tirs chacun. La paire américaine a tiré 419,9 pour dominer le peloton de huit équipes.

Deux autres équipes indiennes dans les compétitions 10M Air Rifle Women et 10M Air Pistol Men avaient également atteint les matchs pour la médaille d’or après leurs tours de qualification respectifs.

Les compétitions du troisième jour étaient toujours en cours et au moment de la rédaction de cet article, l’Inde était en tête du classement des médailles avec quatre médailles d’or, cinq d’argent et deux de bronze pour un total de 11 médailles.

