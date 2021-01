Le ministère des Sports a approuvé la proposition des tireurs Manu Bhaker et Angad Vir Singh Bajwa d’embaucher les services de la psychologue du sport basée à Singapour Sanjana Kiran pour une meilleure préparation avant les Jeux olympiques de Tokyo.

Les Jeux de Tokyo devraient avoir lieu en juillet-août de cette année et la proposition a été approuvée la semaine dernière lors de la réunion de la cellule de la mission olympique dans le cadre du programme de podium olympique cible (TOPS) du gouvernement.

Sanjana Kiran est une experte de haut niveau dans le domaine de la psychologie du sport et de la psychologie de la performance et a fourni un soutien aux athlètes d’élite et aux entraîneurs d’élite en préparation d’événements majeurs et de compétitions internationales. Manu, qui est éligible pour participer à la fois au pistolet à air comprimé 10 m féminin et au pistolet 25 m féminin aux Jeux olympiques, a déclaré: « Être dans un sport qui nécessite une force mentale et une stabilité vigoureuses pour être en mesure de performer sans faille, obtenir les conseils de Sanjana Kiran m’aidera. pour mieux se préparer aux Jeux olympiques. » Olympien et médaillé aux Jeux d’Asie et du Commonwealth, Suma Shirur, qui est actuellement entraîneur spécialiste de haute performance de l’équipe de tir à la carabine junior indienne, s’est félicité de la décision d’avoir un psychologue travaillant avec des tireurs.

« Le sport devient de plus en plus professionnel. Si nous devons faire de notre mieux, pourquoi ne pas engager des experts. À notre époque, nous avons appris par l’expérience, mais de nos jours, les tireurs commencent tôt afin que les experts accélèrent leur courbe d’apprentissage », a-t-elle déclaré. Shirur a ajouté que, étant donné que la plupart des tireurs olympiques sont des adolescents ou au début de la vingtaine et ont traversé une longue période sans compétition en raison de la pandémie de coronavirus, il est encore plus important qu’un psychologue les aide. Les engagements de Sanjana Kiran avec Manu et Angad comprennent des sessions en ligne, des voyages à des compétitions pour offrir ses contributions et les frais de déplacement impliqués lors de la participation aux compétitions.

Le coût total de l’engagement de Kiran avec les deux tireurs, à partir de janvier 2021, est d’environ Rs. 29 lakh. Avant de sanctionner ce montant aux deux tireurs, TOPS avait sanctionné Rs. 68,39 lakh pour Angad qui s’est qualifié pour les Jeux olympiques en skeet masculin sur l’entraînement international, les munitions et l’indemnité de poche. Pour Manu, TOPS avait sanctionné Rs. 21,49 lakh pour les munitions, l’équipement et l’indemnité de poche.