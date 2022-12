Manu Bhaker et Sarabjot Singh remportent le titre de pistolet par équipe mixte

Manu Bhaker et Sarabjot Singh ont remporté dimanche le titre par équipe mixte du pistolet à air comprimé de 10 m lors des 65e compétitions du championnat national de tir (NSCC) au champ de tir de la MP Shooting Academy.

Le duo Haryana a battu Divya TS et Imroz du Karnataka 16-4 lors de la rencontre pour la médaille d’or.

Manu et Sarabjot avaient également dominé le tour de qualification avec un score combiné de 575, tandis que la paire du Karnataka avait terminé deuxième avec 573 pour organiser le choc du titre.

Punjab et ONGC se sont partagé les médailles de bronze.

Au pistolet mixte junior, la médaille d’or a été remportée par Anjali et Sagar de l’Uttar Pradesh, après avoir battu Yashsavi et Abhinav de l’Uttarakhand 18-16 lors du match pour la médaille d’or. Maharashtra et Andhra Pradesh ont remporté les médailles de bronze proposées.

Au stand de tir de Vattiyoorkavu à Thiruvananthapuram, où se déroulent les championnats nationaux de fusil, Niraj Kumar de la marine indienne a remporté l’épreuve masculine du 50 m avec un score de 625,8.

L’olympien Aishwary Pratap Singh Tomar, représentant le Madhya Pradesh, a remporté l’argent avec 624,8 tandis que Tarun Yadav de Delhi a remporté le bronze avec un score de 623,4.

Niraj, en fait, a remporté une double médaille d’or, remportant le titre par équipe chez les hommes couchés avec G. Purusothaman et Ajay Thakur.

